El Macbeth de Joel Coen será un "thriller a contrarreloj" que rodará por primera vez sin su hermano

El primer trabajo en solitario de Joel Coen, 'The Tragedy of Macbeth', que estárá protagonizada por Denzel Washington en el papel principal y está producida por A24, estará aproximado al género thriller, según Indiewire. El director y la actriz Frances McDormand hablaron sobre la adaptación de la tragedia de William Shakespeare en una reciente sesión de preguntas y respuestas en vivo de Instagram.

Mucha nueva información sobre el proyecto

Si bien, en la icónica historia de Shakespeare sigue a un hombre (Washington) que es convencido por un trío de brujas de que su destino es convertirse en rey de Escocia. Con la ayuda de su ambiciosa esposa (Frances McDormand), Macbeth intenta apoderarse de la corona por cualquier medio necesario. Brendan Gleeson, está en conversaciones para unirse al elenco como el Rey Duncan, el papel de Corey Hawkins actualmente es un secreto.

En el Q&A, Coen afirmó que su adaptación puede considerarse un thriller:

"Creo que eso es algo que siempre he sentido al ver la obra y también algo que se volvió más claro y más interesante para mí cuando me estaba metiendo y haciendo la adaptación. Es interesante cómo Shakespeare pre-imaginó ciertos tropos en la literatura de suspense y de crimen estadounidense que eran comunes en la primera parte del siglo XX. Además, es un thriller contrarreloj, porque para el matrimonio es un elemento de la historia, desarrollándola como un thriller y poniendo una presión de tiempo muy específica-“

McDormand unió el detalle del tiempo a la importancia de la edad de los protagonistas:

“En la adaptación de Joel, estamos explorando la edad de los personajes y en nuestra adaptación los Macbeth son mayores,tanto Denzel como yo somos mayores que lo que se suele interpretar como los Macbeth. Somos posmenopáusicos, no estamos en edad de procrear. Entonces eso ejerce presión sobre su ambición de tener la corona. Creo que la distinción más importante es que es su última oportunidad para un momento de gloria". la verdadera brillantez de la adaptación de Joel es que Lady Macbeth nunca haya tenido un hijo, tras muchos embarazos y quizás niños nacidos que han muerto de fetos o muy jóvenes, da sentido al título porque es realmente su tragedia personal, alimentando su ambición de empujar a su esposo a tomar la corona. Centrar la historia en una pareja de unos sesenta años, agrega la tensión y urgencia de que se les acaba el tiempo".

'The Tragedy of Macbeth' tendrá música compuesta por Carter Burwell, colaborador de toda la vida de los hermanos Coen y el guion corre a cargo del propio director aunque afirma que usará el 85% del diálogo de la obra de Shakespeare. A24 aún no ha anunciado una fecha de estreno, aunque con la crisis es de esperar que tardará en rodarse.