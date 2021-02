El Magic Kingdom de Disneyland salta a televisión: el creador de 'Outlander' prepara un universo compartido de series para Disney+

Que el gran volumen de negocio de Disney se encuentra no en su rama de cine y televisión sino en los parques de atracciones (bueno, últimamente ha menguado bastante) es lo que hace que entendamos noticias como esta. Ronald D. Moore ('Battlestar Galactica') está desarrollando varias series basadas en el Magic Kingdom de Disneyland, según informa The Hollywood Reporter.

Así, el guionista de las actuales 'Outlander' y 'Para toda la humanidad' tiene varios proyectos para explotar el lore de estos parques. El primer proyecto será 'The Society of Explores and Aventurers', basada libremente en la organización ficticia que pulula por esos terrenos. En este mundo tanto las tierras temáticas como los personajes de los parques y las películas de Disney existen todas en otra realidad.

Universo Cinemático Disneyland

Pero esto no se quedaría ahí, sino que este sería el primer paso para todo un Universo Cinemático similar al de Marvel y Star Wars basado en Disneyland, para el cual estaría trabajando con los Imagineering, los ingenieros y creativos responsables de diseñar las diferentes atracciones y demás aspectos de los parques.

Esta noticia viene una quincena después de saber el fichaje multimillonario (ocho cifras, se comenta) de Ronald D. Moore por Disney —20th Century, concretamente—, poniendo fin a años de estancia en Sony. Un fichaje cuyo primer proyecto sería la adaptación a serie de Disney+ de 'Los robinsones de los mares del sur' junto a Jonn M. Chu.

Todavía estamos en fase temprana del proyecto, pero como dije al principio, todo esto forma parte del principio de sinergía que rige a Disney casi desde los mismos inicios de la compañía. Algo que ya han intentado con éxito relativo con adaptaciones de 'Piratas del Caribe' o 'Tomorrowland'.