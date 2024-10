Malas noticias para los fans de James Bond. Amazon acaba de anunciar que la próxima película protagonizada por el agente 007 todavía tardará mucho en llegar

Hace ya tres años del estreno de 'Sin tiempo para morir', la película que suponía la despedida de Daniel Craig como James Bond, y todavía seguimos sin noticias concretar sobre quién será el nuevo agente 007. Hemos tenido muchos rumores, sí, pero todo apunta a que ni siquiera se ha tomado aún una decisión al respecto, lo cual complica que la siguiente entrega vaya cogiendo forma.

"La audiencia será paciente"

De hecho, Jennifer Salke, jefaza de Amazon MGM Studios, acaba de anunciar que "la audiencia será paciente. No queremos que pasen mucho tiempo entre películas, pero ahora mismo no estamos preocupados". Por un lado, es cierto que siempre será mejor tomarse las cosas con calma, pero por otro igual es que simplemente no saben qué es lo que quieren.

La propia Salke añade en The Guardian que "creo que podemos seguir muchos caminos diferentes. Tenemos una buena y estrecha relación con Eon y Barbara Broccoli y Michael [G Wilson, productor. No pretendemos alterar la forma en que se hacen esas maravillosas películas. Para nosotros, seguimos su ejemplo", mencionando también que "hay muchas ideas sobre posibles actores que han surgido que creo que son interesantes".

Lo cierto es que el tiempo sigue corriendo y no hay nada concreto en marcha. Si echamos la vista atrás, entre 'Muere otro día', la despedida de Pierce Brosnan, y 'Casino Royale', la primera de Craig, pasaron 4 años, una cantidad de tiempo que va a superarse claramente en esta ocasión.

Por ahora, el récord de mayor espera lo tiene el salto de Timothy Dalton con 'Licencia para matar' hasta la llegada de Brosnan con 'Goldeneye'. En ese caso tuvieron que pasar 6 años, una cantidad de tiempo que no descartemos que se supere en esta ocasión.

