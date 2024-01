Movistar Plus+ se rodea de cineastas de prestigio para crear sus próximas películas originales, incluyendo a Rodrigo Sorogoyen, Alberto Rodríguez e Icíar Bollaín

¡Año nuevo, producciones nuevas! Con el pistoletazo de salida al curso cinematográfico 2024, estudios y plataformas están comenzando a perfilar y anunciar los nuevos proyectos que entrarán en producción durante los próximos meses, y esto incluye a una Movistar Plus+ que trae balo el brazo una nueva estrategia de cine original apuntalada sobre cinco largometrajes capitaneados por cinco cineastas de prestigio.

Los cinco de Movistar

El quinteto estelar arranca con el nombre de Icíar Bollaín, responsable de la triplemente premiada en los Goya 'Maixabel', que moldeará la primera película en rodarse bajo el título de 'Soy Nevenka'; una historia inspirada en el caso real de Nevenka Fernández, la concejala de Ponferrada que se enfrentó a los abusos del alcalde de la localidad en un caso mediático que ya ha sido explorado en formatos de no ficción.

Otro de los grandes directores seleccionados no es otro que Rodrigo Sorogoyen, que arrasó con su magnífica 'As bestas' en la última temporada de premios, y que se encargará de capitanear 'El ser querido', que define como "su película más ambiciosa hasta la fecha". Esto es lo único que conocemos sobre el filme, y es que, según ha comentado, "por ahora no puedo desvelar nada del proyecto, sólo que será algo muy diferente a todo lo que hemos hecho hasta ahora".

Seguimos con otro acostumbrado a levantar cabezones; concretamente, con un Alberto Rodríguez que tras rascar cinco Goya con 'Modelo 77', nos llevará a la costa andaluza para retratar en clave de acción el tráfico de estupefacientes en la zona a través de los ojos de un buzo industrial. Según Rodríguez, "Es una película que habla del fin de las capacidades de un hombre casi anfibio, alguien que está llegando a entender que su tiempo se ha acabado y que no es especial ni distinto, sino uno más".

El parroquiano de Cannes Óliver Laxe, que ya cautivó al público galo con 'Mimosas' u 'O que arde', prepara un proyecto que narrará un viaje iniciático en busca de una rave en un lugar remoto de marruecos. Los protagonistas, tal y como ha revelado el cineasta, "son jóvenes desafectos en busca de libertad y de trascendencia en un mundo en crisis de valores, en pleno derrumbamiento".

Para terminar, el dream team de Movistar Plus+ lo cierra la actriz Ana Rujas, que debutará en la dirección tras crear la serie 'Cardo' con 'El desencanto'; una cinta que retrata el proceso creativo de una controvertida directora teatral llamada Gloria. Rujas ha dejado claras sus intenciones con la película: "Queremos plasmar la decadencia sociopolítica de nuestros tiempos, que tiene consecuencias en el arte, cada vez más politizado, y en nosotros mismos".

Poco a poco irán trascendiendo nuevos detalles sobre estas cinco producciones, pero a falta de más fechas y detalles está claro que en Movistar Plus+ tienen preparado un 2024 de cine.

