'La mujer del viajero en el tiempo' será una serie: Steven Moffat adaptará el romance fantástico para HBO

Seguimos hablando de series con viajes en el tiempo. Tras el anuncio de que 'Timeless' volverá para cerrar la trama, ahora nos enteramos que HBO ha puesto en marcha una adaptación televisiva de 'La mujer del viajero en el tiempo' ('The Time Traveler’s Wife'), novela que ya tuvo una versión cinematográfica en 2009. En España se estrenó como 'Más allá del tiempo'.

Rachel McAdams y Eric Bana protagonizaron la película basada en el best seller de Audrey Niffenegger. La historia se centra en Henry DeTamble, un aventurero bibliotecario que involuntariamente viaja a través del tiempo, y Clare Abshire, una artista cuya vida sigue un curso natural. Entre ambos surge un apasionado romance pero los saltos temporales de Henry ponen a prueba la relación...

Variety informa que Steven Moffat será guionista y productor ejecutivo de 'La mujer del viajero en el tiempo'. Moffat es conocido por ser el showrunner de la serie 'Sherlock' y las últimas seis temporadas de 'Doctor Who' (cedió el testigo a Chris Chibnall en el reboot que empieza este año). Junto a la noticia del proyecto de HBO hay unas declaraciones de Moffat donde aclara que su conexión con la obra de Audrey Niffenegger viene de lejos y ya la trasladó en cierto modo a 'Doctor Who':

"La leí hace muchos años y me enamoré. De hecho, escribí un episodio de Doctor Who llamado 'The Girl In The Fireplace', como una respuesta directa al libro. Cuando, en su siguiente novela, Audrey hizo que un personaje viera ese episodio, me di cuenta que probablemente estaba interesada en mí. Después de tantos años, la oportunidad de adaptar la novela es un sueño hecho realidad. El valiente nuevo mundo de la televisión de largo formato está ya preparada para esta clase de profundidad y complejidad. Es una historia de felices para siempre... pero no necesariamente en ese orden."