Netflix anuncia 'Érase una vez... pero ya no': Sebastián Yatra protagoniza una serie musical del creador de 'La casa de las flores'

Manolo Caro, responsable de 'La casa de las flores' y 'Alguien tiene que morir' tiene nueva serie en Netflix. La plataforma ha anunciado la producción de 'Érase una vez... pero ya no', una serie musical que mezclará clásicos del pop español y latino con una trama inspirada en cuentos de hadas.

Y ojo porque en el reparto nos encontraremos con artistas de la talla del colombiano Sebastián Yatra. El artista encabeza el cartel musical junto con Nia, ganadora de OT 2020, y Mònica Maranillo, concursante de 'La Voz Kids'. Lucas Vidal será el productor musical de la ficción, dirigida por Caro.

'Once Upon a Time' musical

'Érase una vez... pero ya no' cuenta la historia de dos amantes que fueron separados trágicamente y que deberán reencontrarse en otra vida para romper el hechizo que existe sobre su pueblo. La llegada de dos turistas pondrá en riesgo la única posibilidad que tienen de romper el encantamiento.

De no ser por el tema de que es una serie musical —y, por tanto, "se disimula"—, diría que es una copia de, precisamente, la 'Érase una vez' ('Once upon a time') de ABC/Disney. Les falta llamar Storybrooke o algo similar al pueblo y lo tienen consumado. Por su parte, Manolo Caro afirma:

“Es el anti cuento de hadas, una reinvención con el pensamiento actual de la sociedad alejándonos de falsas ideas sobre la felicidad y de lo que nos dijeron que es el amor. Usando la comedia y la música como principales herramientas nos adentraremos a una hilarante historia de amor en un lejano reino de España”.

Desde Netflix no han dado posibles fechas al estreno de esta producción que, todo hay que decirlo, no es que resulte muy atractivo. El reparto estará completado por Rossy de Palma, Asier Etxeandía, Mariola Fuentes, Itziar Castro, Daniela Vega y Mariana Treviño, entre otros.