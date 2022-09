La nueva película de Henry Cavill es una adaptación que le ha costado a Apple 200 millones. ¿La pega? La autora podría no existir

La nueva película de Matthew Vaughn parece entrañar un misterio aún mayor que el que promete ofrecer su trama. El director de 'Kick-Ass' y la fructuosa saga 'Kingsman' tiene entre manos 'Argylle'; un thriller de espionaje protagonizado por un reparto espectacular compuesto por Henry Cavilll, Ariana DeBose, Bryce Dallas Howard, Brian Cranston, Sam Rockwell, Samuel L. Jackson y Dua Lipa, que dará el salto a la gran pantalla.

Misterios sin resolver

Hasta aquí todo correcto. Lo peculiar del caso radica en el hecho de que el largometraje es una adaptación de una novela homónima aún no publicada y escrita por Elly Conway, una escritora primeriza de la que no hay prácticamente rastro en internet; algo que hace aún más chocante ya no sólo que el proyecto haya prosperado con tanta rapidez, sino que Apple lo haya adquirido por 200 millones de dólares para lanzarlo en su plataforma de streaming.

Una búsqueda del nombre de Conway en Google no arroja resultados concluyentes, más allá de un par de referencias sobre un personaje de ficción de la serie australiana 'Neighbors'. No obstante, al deletrear su nombre de pila como Ellie —y no Elly—, encontramos su ficha en la web de la editorial Penguin Random House, en la que puede leerse una escueta biografía que reza "Vive en Estados Unidos y se encuentra trabajando en la siguiente entrega de la saga".

Para más inri, medios de referencia como The Hollywood Reporter han sido incapaces ya no sólo de obtener una copia anticipada de la novela —cuyo lanzamiento está previsto para el 30 de marzo de 2023—, sino de contactar con la escritora, cuya cuenta de Instagram está desierta, o con su agente para concertar una entrevista.

No obstante, y centrándonos en el largometraje, actualmente volcado en su fase de post-producción y sin una fecha de estreno concreta —en IMDb aparece listado para 2023—, además de un breve teaser que pudo verse hace unos meses, contamos con unas declaraciones de Matthew Vaughn que ponen las expectativas ligeramente por las nubes.

"Cuando leí esta primera versión sentí que erra la franquicia de espías más increíble y original desde los libros de los 50 de Ian Fleming. Esto va a reinventar el género del espionaje".

Veremos en qué acaba todo esto, pero 'Argylle', por el momento, tiene toda nuestra atención.