Paul Schrader y Ethan Hawke repetirán tras 'El reverendo' en un western junto a Willem Dafoe

Tras brindarnos una de las mejores películas de su carrera, el escritor y director Paul Schrader tiene en mente un nuevo trabajo donde repetiría con el protagonista de 'El reverendo', Ethan Hawke, y al que se le sumaría el veterano colaborador del director, Willem Dafoe.

Los tres magníficos

Schrader se encuentra ahora escribiendo un western titulado 'Nine men from now', película que tras el "éxito" de su último trabajo para A24 debería encontrar financiación con algo más de facilidad. El director siempre ha encontrado dificultades a la hora de sacar adelante sus proyectos, pero está muy satisfecho con la forma en que la productora independiente manejó el lanzamiento de su última película.

Por su parte, Ethan Hawke está viviendo uno de los momentos más dulces de su dilatada carrera como intérprete. Siempre en las quinielas de todos los premios y con un par de interpretaciones memorables cada poco tiempo con las que demostrar que siempre ha sido algo más que uno de 'El club de los poetas muertos' o 'Reality bites (Bocados de realidad)', el actor estaría encantado de repetir con un director con un carácter similar al suyo.

Dafoe ya conoce de sobra al director, con el que ha coincidido en numerosos títulos como 'Desenfocado', 'Posibilidad de escape' o 'Como perros salvajes', y es una apuesta segura en un título que enfrentaría a dos personajes opuestos.

"Un personaje es un hombre de ley, y el otro un astuto antagonista, una comadreja. Ethan y Willem han interpretado ambos. Ambos han sido rectos, ambos han sido comadrejas. Entonces, ¿cuál debería jugar cuál? Luego me di cuenta de que podía tener las dos versiones de ambos, comenzar con uno como el justo y el otro como el villano y luego, al comienzo del tercer acto, darle la vuelta. De repente, nadie en la historia lo sabe, pero están interpretando los papeles doblemente opuestos".

Con suerte, A24 estaría dispuesta a poner sobre la mesa lo que haga falta para seguir adelante con el proyecto. Así lo deseamos.