Richard Kelly dirigirá el biopic de Rod Serling, creador de la mítica 'The Twilight Zone'

Richard Kelly al fin ha encontrado su nuevo proyecto: escribirá y dirigirá un biopic de Rod Serling, creador de la mítica 'The Twilight Zone' -la original, no el descafeinado relanzamiento apadrinado por Jordan Peele-. Curiosamente, el anterior lagometraje de Kelly -'The Box'- estaba basado en un relato de Richard Matheson que ya se había adaptado en un episodio de dicha serie.

Una vida muy interesante

La vida de Serling es de lo más interesante. Con apenas 19 años se alistó en el ejército y poco después fue enviado a Filipinas durante la II Guerra Mundial. Allí llegó a formar parte de una unidad conocida como el Escuadrón de la Muerte por lo habitual que era que alguno de sus integrantes cayese en combate.

De vuelta a Estados Unidos, Serling se interesó por la radio, primero como voluntario y luego desarrollando una próspera carrera profesional antes de dar el salto a la televisión. En dicho medio destacó por la creación de 'The Twilight Zone', una de las series de televisión más influyentes de todos los tiempos. Años después también se ocuparía de 'Galería nocturna', donde no gozó de tanto control creativo.

Diez años han tenido que pasar para que Kelly haya vuelto a dar señales de vida tras el fracaso de 'The Box', cinta ignorada por el público y que tampoco cautivó a la crítica. De hecho, ninguno de sus largometrajes ha terminado de funcionar bien en taquilla, pero 'Donnie Darko' tardó bien poco en convertirse en una película de culto. Veremos qué sucede con este biopic.

