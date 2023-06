'El señor de los anillos' lo cambió todo hace 20 años. Ahora Warner Bros quiere contar con Peter Jackson para las nuevas películas

Más de dos décadas después de que asistiésemos atónitos a la trilogía que lo cambió todo, la de 'El señor de los anillos', desde Warner Bros. están en pleno plan de regresar a la Tierra Media en forma de nuevas películas, tal como desveló David Zaslav el pasado febrero.

Si bien más allá de la animada 'The War of the Rohirrim' y de que se habla de que va a ser la 'Star Wars' de Warner no hay de momento nada concreto en desarrollo, al menos que se sepa. La compañía va, aparentemente, con pies de plomo y tiene claro que para continuar deben involucrar de algún modo con la persona que hizo magia con la franquicia: Peter Jackson.

Y, la buena noticia, es que ya han tenido un primer contacto con el cineasta. Así lo han asegurado Michael de Luca y Pam Abdy, coCEOs y jefes máximos de la división cinematográfica de Warner Bros. y, por tanto, los que han logrado negociar el acuerdo para realizar estas nuevas películas de 'El señor de los anillos'.

Nueva Zelanda, patria querida

Según hemos leído en el extenso perfil que Variety les dedica, el dueto ejecutivo viajó recientemente a Nueva Zelanda para visitar a Peter Jackson y reestablecer la conexión del estudio con el director original de la franquicia.

Esto, de momento, no implica que el cineasta vuelva a sus labores de dirección... pero teniendo en cuenta que una de las prioridades de de Luca y Abdy es mantener en nómina a sus grandes nombres (como Nolan), no sería de extrañar verle tras las cámaras.

Todo esto, por cierto, llega en plena crisis de Embracer Group, la actual propietaria de los derechos de la obra de Tolkien (vía la adquisición de Middle Earth Enterprises) y que ya ha anunciado una reestructuración y cancelación de varios proyectos, sobre todo en su sección de videojuegos. Afortunadamente parece que las adaptaciones de Tolkien son una prioridad para el grupo y, de hecho, la compañía participa en la cinta animada de 'War of the Rohirrim'.

A partir de ahí, el laberinto de derechos que hay con la obra del autor, en la que hay excepciones notorias (las películas de Peter Jackson y sus derivados están en el abanico de Warner), hace que a pesar de sus promesas iniciales de alejarse de ello, el futuro de la franquicia en Warner pase, precisamente, por expandir esa fracción de la Tierra Media.

