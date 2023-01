'El señor de los anillos' y la guerra de los Rohirrim: esta es la historia que contará la nueva película ambientada en el universo de J.R.R. Tolkien

Tras haber podido disfrutar de 'El señor de los anillos: Los anillos de poder', ha quedado claro que las posibilidades para crear nuevas series y largometrajes basadas en la obra de J.R.R. Tolkien son casi infinitas. El show de Amazon Prime Video, además de polarizar tremendamente las opiniones del público y, puntualmente, sacar a relucir lo peor del fandom, es tan sólo un paso más dentro de una explotación que va a continuar adelante nos guste o no.

Buena muestra de ello es la puesta en marcha de 'The Lord of the Rings: The War of the Rohirrim', una película de animación producida por New Line Cinema y Waner Bros. Animation dirigida por el japonés Kenji Kamiyama —'Star Wars: Visions', 'Ultraman'— que servirá de complemento a la trilogía de Peter Jackson. Pero, ¿qué parte del vasto universo creado por el autor sudafricano abarcará su historia?

Mirando al pasado

'The Lord of the Rings: The War of the Rohirrim' nos llevará 250 atrás en el tiempo respecto al momento en que la Comunidad del Anillo partió de Rivendel en los hechos que se narraron en el primer volumen de la trilogía de Tolkien para contarnos la historia del Rey de Rohan Helm, apodado como "Mano Martillo". Así pues, se contará su lucha contra los Duledings de Wulf, que busca vengar la muerte de su padre Freca, antiguo miembro de la realeza de Rohan que murió a manos de Helm después de que le amenazase durante un consejo.

Este hecho desató un conflicto que derivó en una cruenta batalla en la que Helm usó como bastión Cuernavilla, más conocida como la Fortaleza del Abismo de Helm, construida por los hombres de Gondor a finales de la Segunda Edad para proteger el flanco sur del Paso de Rohan y que sirvió de escenario para una de las escenas más memorables de 'El señor de los anillos: Las dos torres' de Jackson.

Del mismo modo que 'Los anillos de poder' bebe del lore extraído de los escritos de J.R.R. Tolkien para dar forma a una historia inédita, 'The War of the Rohirrim', que estará narrada por Éowyn —a quien prestará su voz de nuevo Miranda Otto—, no adaptará ningún relato concreto, sino que se servirá de información existente en el material publicado para moldear su narrativa.

El largometraje, que se estrenará el 12 de abril del próximo 2024 cuenta con las voces de Brian Cox, Gara Wise, Luke Pasqualino, Shaun dooley, Laurence Ubong, Lorraine Ashbourne o Bilal Hasna, entre otros, y parte de un guión escrito por Jeffrey Addiss y Will Matthews, responsables de 'Cristal Oscuro: La era de la resistencia'.