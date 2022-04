'Separación' tendrá temporada 2: Apple TV+ renueva la extraordinaria serie de Ben Stiller antes de estrenar el final de la primera

La renovación de la segunda temporada de 'Separación' (Severance, 2022-) ha sido revelada en una noticia en twitter a través de Apple TV+ con un pequeño clip que reza “Sentirás que nunca te fuiste” y llega días antes del final de la temporada 1 del thriller de ciencia ficción y horror kafkiano dentro de una claustrofóbica oficina, que se estrena el 8 de abril.

Your #Severance Season 2 request has been accepted. pic.twitter.com/OTayQHRNHL