'Silent Hill' y 'Project Zero' tendrán nuevas películas: Christophe Gans prepara dos adaptaciones de los videojuegos de terror

Si sois de esos que han crecido entre videojuegos y siguen con un pad de control en las manos, tenéis un especial apetito por el terror y, además, os gusta el cine, además de mis simpatías, os traigo una buena noticia: dos clásicos del survival horror como 'Silent Hill' y 'Project Zero' —también conocido como 'Fatal Frame'— tienen dos nuevos largometrajes en desarrollo, cortesía de Christophe Gans.

El realizador galo, responsable de la más que decente 'Silent Hill' de 2006, así lo ha confirmado con el medio Allociné:

"Tengo dos proyectos de terror con el productor Victor Hadida. Estoy trabajando en la adaptación del videojuego 'Project Zero'. El filme transcurrirá en Japón. Sobre todo, no quiero desviarme de la ambientación en una casa encantada japonesa del juego. También estamos trabajando en una nueva 'Silent Hill'. El proyecto siempre estará anclado a la atmósfera de una pequeña ciudad americana devastada por el puritanismo. Creo que es el momento de hacer una nueva."

La 'Silent Hill' original no tuvo una acogida demasiado entusiasma por parte de la crítica, aunque fue abrazada por un buen número de fans que supieron —supimos— ver sus virtudes y el esfuerzo por intentar capturar la esencia de la mítica saga de Konami. La segunda entrega, subtitulada 'Revelación' —2012—, supuso un paso atrás a pesar de su potente empaque visual.

Por su parte, 'Project Zero' también ha hecho sus pinitos en la gran pantalla en 'Gekijô-ban: Zero', una —olvidable— adaptación nipona dirigida por Mari Asato en 2014 que enterró el aterrador concepto del videojuego y su interesante historia entre lugares comunes del J-Horror.

'Silent Hill' y 'Project Zero' me han dado algunos de los mejores peores momentos que he pasado con un mando entre las manos. Esperemos que Gans esté a la altura de las licencias y nos regale un par de largometrajes que hagan honor al legado de los videojuegos en los que se basan. Mientras tanto, voy a poner una velita para ver si se animan a llevar al cine 'Parasite Eve' —la novela en la que se basa ya llegó al cine en 1997—; por pedir, que no quede.