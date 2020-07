Taron Egerton protagonizará 'Tetris', una película sobre la batalla legal por los derechos del legendario videojuego

Taron Egerton parece que le ha cogido el gusto a esto de los biopics. Después de arrasar con su fantástica actuación y dejarse las cuerdas vocales dando vida a Elton John en la notable cinta biográfica 'Rocketman', el británico volverá a la carga en un nuevo largometraje basado en hechos reales titulado 'Tetris'.

No. No existe ningún tipo de doble sentido en el nombre que ostenta la película. 'Tetris' contará la historia de la batalla legal desarrollada durante los últimos compases de la Guerra Fría en la que se disputaron los derechos sobre la propiedad intelectual sobre el legendario videojuego creado por Alexey Pajitnov y publicado originalmente en 1984.

En 'Tetris', Egerton interpretará a Henk Rogers, el empresario de la industria del videojuego de origen holandés y afincado en Hawaii que terminó ganando los derechos del software para él mismo y para Pajitnov después de varias pugnas con Robert y Kevin Maxwell, de la empresa Mirrorsoft.

La cinta, que dirigirá Jon S. Baird —'El gordo y el flaco'— está actualmente en preproducción y debería comenzar a rodarse a lo largo del mes de septiembre si la pandemia de coronavirus no lo impide. Por supuesto, aún no hay una fecha estimada de estreno, pero no cabe duda de que seguiré muy de cerca el proyecto, porque tiene una pinta interesantísima.

Vía | The Daily Mail