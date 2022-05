'Thor: Love and Thunder': Taika Waititi asegura que el Gorr de Christian Bale es el mejor villano del Universo Marvel

Acaba de empezar el éxito de 'Doctor Strange en el multiverso de la locura’ (Doctor Strange in the multiverse of madness, 2022) y ya estamos en plena preparación para 'Thor: Love and Thunder' que se estrena en julio. Taika Waititi ya ha empezado a calentar el ambiente asegurando que Gorr, el villano interpretado por Christian Bale, es el mejor de todo el MCU.

Una película sobre la crisis de la mediana edad

El reciente evento CinemaCon en Las Vegas Waititi aseguró que en 'Love and Thunder':

“Thor solo está tratando de descubrir su propósito, tratando de descubrir exactamente quién es y por qué es un héroe o si debería ser un héroe. Supongo que podrías llamarlo una crisis de la mediana edad”.

La película trae de vuelta a Jane Foster de Portman, quien se convierte en la nueva Thor, el Korg de Waititi y la reina Valkyria de Tessa Thompson,añadiendo a Russell Crowe como Zeus y Christian Bale como "Gorr the God Butcher". Waititi aseguró que:

"Es la película más loca que he hecho. Tiene a un pequeño grupo de héroes genial, realmente divertido y extraño, un nuevo equipo para Thor con Korg, Valkyrie y The Mighty Thor. Y, en mi humilde opinión, tenemos probablemente al mejor villano que Marvel haya tenido gracias a Christian Bale”.

La diferencia con la anterior entrega, sin embargo, es cómo los personajes afrontarán el amor y cómo aborda el tema de Jane Foster y Thor: