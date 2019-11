Todd Phillips desmiente los rumores sobre 'Joker 2': "No hay contrato para escribirla, ni hemos contactado con Joaquin Phoenix"

The Hollywood Reporter soltó ayer la noticia bomba de que Todd Phillips y Warner habían llegado a un acuerdo para poner en marcha 'Joker 2', pero Deadline señaló pocas horas después que eso era falso. Son dos de los medios más importantes para cubrir la actualidad de Hollywood y solamente uno de ellos podía tener razón y ahora Phillips ha aclarado la situación.

En declaraciones exclusivas concedidas a The Playlist, Phillips ha señalado que la información publicada por The Hollywood Reporter no era cierta. Además, se ha pronunciado sobre en qué punto está la posible secuela de 'Joker'.

Bueno, una película no recauda 1.000 millones de dólares sin que se hable de una secuela. Joaquin Phoenix y yo hemos dicho públicamente que hemos estado hablando de una desde la segunda semana del rodaje porque es algo divertido de lo que hablar. Pero el artículo de The Hollywood Reporter se refería a otras cosas que francamente son falsas. No sé dónde lo habrán sacado, igual de algún asistente intentando conseguir cierta credibilidad con el escritor.

Aquí está la verdad sobre la secuela: Además de que Joaquin y yo hemos hablado sobre ella y además de que en el tour alrededor del mundo con ejecutivos de Warner en Toronto, Venecia y otros sitios... por supuesto que nos hemos sentado a cenar y han dicho "Bueno, ¿has pensado sobre...?" Pero en lo referente a los contratos no hay ninguno tan siquiera para escribirla, nunca hemos contactado con Joaquin para estar en ella. ¿Acabará pasando? El artículo era anticipatorio en el mejor de los casos.

Phillips también destacó que no hubo ninguna reunión el 7 de octubre en la que se presentase con infinidad de proyectos bajo la mano tal y como aseguraba The Hollywood Reporter. De hecho, recordó que tiene una compañía junto a Bradley Cooper que colabora con Warner desde hace 15 años y que nunca tienen en marcha más de dos proyectos al mismo tiempo.

Por último, The Hollywood Reporter apuntaba que Phillips había presentado la idea para explorar los orígenes de muchos más personajes de DC y el director también lo ha desmentido. Eso sí, apuntó que sí presentó una idea similar cuando 'Joker' todavía no se había concretado:

Cuando les presenté 'Joker', no era una película, era un nuevo sello. Ellos rechazaron la idea rápidamente y lo entiendo. ¿Quién soy yo para presentarse allí para empezar un sello en un estudio de cine? Pero me dijeron que hiciéramos ésta.

Aclarado todo, lo único que queda es esperar para saber si 'Joker 2' acaba haciéndose. En Warner seguro que están encantados con la idea, pero todo va a depender de Phillips y, sobre todo, Phoenix. Una secuela no tendría sentido sin el actor.