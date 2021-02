'Twisted Metal': Will Arnett y los guionistas de 'Deadpool' preparan una adaptación televisiva de la franquicia de videojuegos

En unos tiempos en los que los cómics parecen gozar de buena salud en la televisión, esta le sigue haciendo ojitos a la infinidad de franquicias del mundo de los videojuegos. En esta ocasión nos hemos enterado de que Sony Television está preparando una adaptación a serie de 'Twisted Metal', los juegos de combates entre vehículos para Playstation.

Aunque no está claro si la protagonizará, Will Arnett ('Bojack Horseman') produce esta adaptación televisiva que viene de una idea original de Rhett Reese y Paul Wernick, guionistas de 'Deadpool'. Michael Jonathan Smith ('Cobra Kai') se unirá también al proyecto como guionista.

La serie de 'Twisted Metal' se describe como una comedia de acción que sigue a un charlatán al que le ofrecen una vida mejor, a cambio deberá entregar un paquete misterioso atravesando unas tierras baldías post-apocalípticas. Con la ayuda de un ladrón de coches de gatillo fácil se enfrentarán a saqueadores al volante de vehículos de destrucción y otros peligros de la carretera, incluyendo a un payaso desquiciado que conduce una camioneta de helados.

'Twisted Man', veinticinco años machacando coches

Con cinco videojuegos en veinticinco años a sus espaldas para tomar ideas, de momento no hay más detalles del proyecto, que se encuentra en una fase temprana de desarrollo. Este no es el único proyecto de PlayStation, ya que tenemos a Craig Mazin desarrollando la versión de 'The Last of Us' que prepara HBO.