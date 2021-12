'Venom 3' en marcha, pero 'Spider-Man: No Way Home' es la prioridad número 1 de Sony ahora mismo

Era cuestión de tiempo que Sony diese luz verde a 'Venom 3', pero no ha sido hasta ahora cuando al productora Amy Pascal ha anunciado que el estudio ya está trabajando en una nueva aventura protagonizada por Tom Hardy.

Planeándolo todo

Sin embargo, la prioridad de la compañía a día de hoy es conseguir que 'Spider-Man: No Way Home' sea el mayor éxito posible. Por buen camino van, ya que la película liderada por Tom Holland está batiendo récords en preventa, pero eso no ha impedido que Sony esté centrando todos sus esfuerzos en ella, tal y como ha explicado la propia Pascal:

Estamos en la fase de planearlo todo ahora mismo, pero estamos centrados en conseguir que todo el mundo vaya a ver 'Spider-Man: No Way Home'.

La confirmación de la tercera entrega llega varios meses después del estreno de 'Venom: Habrá Matanza', una de las películas más taquilleras del año. Estaba cantado que el peculiar personaje encarnado por Hardy iba a volver, pero siempre quedaba la duda de si el hecho de que su funcionamiento haya sido bastante peor que el de la primera entrega podría haber jugado en su contra. Recordemos que 'Venom' ingresó 856 millones de dólares durante su paso por los cines, mientras que su secuela acumula actualmente 483 millones.

Andy Serkis, director de 'Venom: Habrá Matanza', ya ha dejado claro que él estaría encantado de regresar para la tercera entrega, pero antes Sony tiene que pedírselo, y parece que eso todavía no ha sucedido. Imagino que tendremos más detalles una vez se estrene 'Spider-Man: No Way Home', donde todo el mundo espera que Venom haga acto de presencia...