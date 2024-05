¡Vuelve Benoit Blanc! Rian Johnson confirma que 'Puñales por la espalda 3' ya está en marcha, anuncia su título oficial y promete una nueva vuelta de tuerca al whodunnit

Aún no se han cumplido los dos años desde el estreno de 'Glass Onion', pero cada día que pasa desde entonces echamos un poquito más de menos al bueno de Benoit Blanc. Si este es tu caso traigo muy buenas noticias, porque Rian Johnson acaba de anunciar en su cuenta de Twitter que la tercera entrega de 'Puñales por la espalda' ya está en marcha, desvelando su título y dando una fecha de estreno —no demasiado concreta, eso sí—.

Despierta, fiambre

El director ha puesto de los nervios al fandom esta misma mañana, cuando publicó un tuit con una foto de un huevo del Pokémon Go en proceso de eclosión. Lejos de estar trabajando en una adaptación del videojuego de Nintendo y Niantic, lo que estaba incubándose era la nueva 'Knives Out', que se titulará 'Wake Up Dead Man' y que llegará a Netflix —y, con suerte, a algunas salas de cine— a lo largo del próximo 2025.

La buena nueva ha llegado a través de un vídeo de 45 segundos en el que puede escucharse al Benoit Blanc de Daniel Craig hacer referencia a los dos títulos anteriores con la siguiente frase: "Primero salieron los cuchillos. Luego, atención, el cristal se rompió. Pero mi casi más peligroso está a punto de revelarse". Sin duda, un mensaje tan enigmático como cabría de esperar del personaje.

Más tarde, el cineasta dio alguna pista más sobre lo que podría esperarnos en 'Wake Up Dead Man' y, tal como hizo en 'Puñales por la espalda' y 'Glass Onion', promete dar una vuelta de tuerca más al subgénero del whodunnit.

"Me encanta todo sobre los whodunnits, pero una de las cosas que más me gustan es lo maleable que es el género. Hay todo un espectro tonal desde Carr hasta Christie, y explorar ese rango es una de las cosas más emocionantes de hacer películas de Benoit Blanc. Estamos a punto de entrar en producción de la tercera, y estoy muy, muy emocionado de compartir el título, que da una pequeña pista de hacia dónde se dirige".

Todo parece apuntar a que Rian Johnson, después de haber dirigido la mejor película de 'Star Wars' y de revolucionar el murder mystery dos veces, va a hacerlo por tercera vez. No nos merecemos a este hombre.

