Waka, waka, waka: 'Pac-man' comerá fantasmas en acción real de mano del productor de 'Sonic, la película'

'Pac-man' nació hace 42 años, y desde entonces su silueta, su sonoro "Waka waka waka" o la puntuación perfecta de 3.333.360 puntos se han hecho iconos de la cultura pop. Ha habido más de 60 videojuegos diferentes protagonizados por el personaje o su familia, dos series de televisión y hasta juegos de mesa, pero siempre ha habido algo que se le ha atascado: una película.

Gotta go waka waka waka

Después de muchos años de encontrar la manera perfecta de hacerla, Chuck Williams, el productor de 'Sonic, la película' cree que tiene la fórmula para que 'Pac-man' funcione en la gran pantalla. Y en acción real, no en animación, ojo. Recordemos que a la bola amarilla la vimos de forma prominente en 'Pixels' y '¡Rompe Ralph!', pero si aguanta la pantalla durante hora y media es algo que está por ver.

En plena pacmanía, a inicios de los 80, se intentó hacer una película del personaje pero no consiguieron ir más allá de su fase de desarrollo. En 2004, Crystal Sky anunció que tenía planes para traer una versión que "reinventará la experiencia cinematográfica". Crystal Sky es la productora de éxitos como 'Unos peques geniales 2' (y la serie de televisión dividida a su vez en tres películas), 'Tekken 2' o 'Cody el robosapien'. Vaya bala esquivamos.

Lo bueno de que 'Pac-man' se haga película es que no tiene un lore suficiente como para que los fans estén exigiendo que salga algo más allá de su protagonista y los cuatro fantasmas: Blinky, Pinky, Inky y Clyde. Veremos si termina siendo un 'Sonic, la película' o se queda en un triste 'Alone in the dark'.