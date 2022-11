'Wind River' tendrá una secuela sin Taylor Sheridan y solo repetirá uno de los actores de la original (de momento)

Aunque estamos más acostumbrados a que sean los grandes blockbusters los que saquen secuelas a diestro y siniestro, a veces son películas más modestas las que nos sorprenden con una continuación. Exactamente lo que ha sucedido con 'Wind River', la película de Taylor Sheridan que ha confirmado una segunda parte en camino.

El siguiente episodio

El nombre de Taylor Sheridan comenzó a tener presencia en Hollywood en 2015 y 2016, como autor de los guiones de 'Sicario' y 'Comanchería' y, posteriormente, como creador de la serie 'Yellowstone'. No obstante, el año estrella de Sheridan fue cuando escribió y dirigió 'Wind River'.

Este thriller policíaco en el que un agente del FBI investigaba un asesinato en una reserva de nativos americanos se estrenó en 2017. Estaba teniendo una buena acogida en cines estadounidenses pero se vio salpicado por el escándalo de Harvey Weinstein y Sheridan inició el proceso para que la compañía le devolviera los derechos de distribución, que terminaron en Lionsgate. En España, 'Wind River' no se llegó nunca a estrenar en cines.

Cinco años después de su estreno, se ha anunciado 'Wind River: The Next Chapter'. Esta secuela estará dirigida por Kari Skogland ('El cuento de la criada') y, de momento, solo contará con Martin Sensmeier repitiendo el papel de Chip Hanson.

Este proyecto nos llevará de vuelta a la reserva, donde Hanson será reclutado por el FBI para investigar una serie de misteriosos asesinatos rituales. Todavía no se sabe si Jeremy Renner o Elizabeth Olsen retomarán sus papeles para esta secuela.

En principio, Sheridan no va estar involucrado en 'Wind River: The Next Chapter'. La cinta estará guionizada por Patrick Massett y John Zinman ('Friday Night Lights'), producida por Castle Rock , Thunder Road y Acacia Filmed y comenzará su rodaje en enero de 2023.