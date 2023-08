'Wonder Woman 3' resucita contra todo pronóstico con Gal Gadot todavía a bordo: la actriz seguirá siendo la superheroína en la nueva DC de James Gunn

Todo el mundo daba ya por muerta a 'Wonder Woman 3'. La película dirigida por Patty Jenkins fue cancelada y la llegada del nuevo DC de James Gunn invitaba a pensar que el tiempo de Gal Gadot dando vida a esta superheroína había llegado a su fin, pero la actriz acaba de sorprendernos a todos al anunciar que el proyecto sigue en marcha.

"Me encanta interpretar a Wonder Woman'

Gadot se encuentra actualmente en plena campaña promocional de 'Agente Stone', su nueva película para Netflix, plataforma en la que hace un par de años arrasó con 'Alerta Roja', y ha sido en una entrevista concedida a ComicBook en la que ha confirmado la resurrección de 'Wonder Woman 3':

Me encanta interpretar a Wonder Woman, es un personaje que adoro y que siento muy cercano a mí. Por lo que he oído a James Gunn y Peter Safran es que vamos a trabajar juntos en desarrollar 'Wonder Woman 3'.

Ni una sola mención al posible regreso de Jenkins, directora de las dos primeras entregas, por lo que parece probable que Gunn y Safran quieran seguir contando con Gadot pero no estén interesados en la vuelta de Jenkins. Seguramente la mala recepción que tuvo la infravalorada 'Wonder Woman 1984' tenga algo que ver en ello.

Sin embargo, todavía no hay señal alguna de cuándo podríamos ver 'Wonder Woman 3'. La película no formaba parte de la amplía lista de proyectos que Gunn anunció como parte de 'Dioses y Monstruos', el primer capítulo de esta nueva iteración de DC. Y obviamente, eso abre la puerta al regreso de más personajes del Snyderverse, por lo que parecía una renovación total se va a quedar finalmente en algo diferente. Ya veremos si les funciona.

