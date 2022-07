'Masterchef 2022': estos son los semifinalistas y la concursante expulsada que se queda a las puertas de la victoria

No queda nada para que la temporada 10 de 'Masterchef' cierre sus puertas. En esta pasada gala, por fin conocimos qué concursantes serían los cinco semifinalistas y cuál se quedaba fuera por una diferencia "muy pequeña".

Top 5

Tras una primera prueba de subasta (en la que los concursantes pujaban por los ingredientes intercambiándolos por tiempo de su cocinado) y una prueba de exteriores en la que realizaron recetas "basadas" en canciones, se dió paso a la prueba final que decidiría quién sería el concursante que no pasaría a la semifinal.

Los delantales negros fueron entregados a Adrián, ganador de la primera prueba y doble capitán de la de exteriores, por no haber sabido ejercer un buen liderazgo y Claudia y David, por no haber reaccionado cuando Adrián se veía desbordado y ha pedido ayuda.

En la prueba de eliminación, los tres concursantes debían cocinar en base al food pairing (combinación de ingredientes según el aroma). Adrián obtuvo los mejores resultados y, finalmente, fue Claudia la concursante expulsada. "Nos ha encantado tenerte aquí, has sido la alegría de la huerta" le ha dicho Pepe.

Hoy se despide @claudiamchef10 de las cocinas de #MasterChef10 y no se podía ir sin un abrazo enorme de @Pepe_ElBohio. ¡Gracias por todo aspirante! https://t.co/5KB3O2GWnE pic.twitter.com/dhQF7yBcu3 — MasterChef (@MasterChef_es) July 4, 2022

Claudia, emocionada, se ha despedido dándole un abrazo a Pepe: "Me llevo tantísimas cosas, me lo he pasado bomba, me llevo aprendizaje. No se puede agradecer lo suficiente". Eso nos deja con los cinco semifinalistas de esta edición: María Lo, David, Patricia, Verónica y Adrián, que se enfrentarán la semana que viene por hacerse un hueco en la final.

La temporada 10 de 'Masterchef' se emite todos los lunes a las 22:00 en La 1.