'Masterchef Navidad': merengues, dedos acuchillados y una tercera expulsión intensa

La tercera gala de 'Masterchef Navidad' ha funcionado un poco peor que la anterior en audiencias. El especial navideño trajo de nuevo a las celebrities y a sus pinches "juniors" a las cocinas y expulsó a la aspirante más intensa: Cayetana Guillén Cuervo.

Caos en la cocina

La gala comenzó con una prueba muy dulce: los aspirantes tuvieron que comerse unas tartas de merengue, sin ayuda de las manos, para averiguar en qué equipo estaban según el color del interior del postre. La única que no obtuvo ningún color fue la Terremoto de Alcorcón, que ejerció como doble capitana de los equipos.

La prueba por equipos tuvo lugar en la Ciudad del Fútbol de Las Rozas y se trataba de replicar un menú creado por Toscana Viar. Los comensales serían 70 jugadores de la Selección Española. Juanma Castaño, ganador de 'Masterchef Celebrity 6', también asistió para ejercer como árbitro en el reto.

El caos reinó durante el cocinado: entre las trastadas de los "junior" Antony y Javier, Cayetana intentando asumir la capitanía de su equipo, las tarjetas amarillas que sacaba Juanma... Para colmo, Anabel se hizo daño con la cuchilla mientras cortaba y tuvieron que asistirla urgentemente. Cuando se hubo recuperado, volvió a ayudar a su equipo pero, aun así, no se libró del delantal negro.

Para la prueba de eliminación, Anabel, Mario y Cayetana tuvieron que aprovechar las sobras de la cena de Nochevieja. Tras bloquearse y prácticamente tirar la toalla, Cayetana se convirtió en la tercera expulsada del programa. "Me he superado a mí misma. He superado el bloqueo. Lo he pasado también mal porque mi intensidad me lleva a esas cosas de sube y baja pero me voy contenta" se despidió después de que Jordi Cruz se la llevara en brazos.