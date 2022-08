"Necesito a Netflix para ligar". El nuevo reality de citas de Luján Argüelles, '¿A quién le gusta mi follower?', ya tiene fecha de estreno

Dentro de los proyectos españoles de Netflix anunciados en 2021, uno de los más próximos es '¿A quién le gusta mi follower?', el reality de citas presentado por Luján Argüelles que llegará a la plataforma en septiembre.

Un vistazo a… LAS 10 MEJORES SERIES DE LA DÉCADA (2010-2019)

Dale a like

El reality es un formato que parece estar dándole buenos resultados a Netflix en España. 'Soy Georgina', 'Insiders' o 'Tamara Falcó: la marquesa' han triunfado en la plataforma y ahora llega el dating show '¿A quién le gusta mi follower?' que se une a otros similares como 'Love is Blind' o 'Amor con fianza'.

Luján Argüelles ('¿Quién quiere casarse con mi hijo?') será la presentadora junto a otros tres expertos en redes que ejercerán de coaches emocionales: Jedet (actriz de 'Veneno'), Aroyitt (streamer) y Jonan Wiergo (instagramer).

Estos coaches aconsejarán a los pretendientes de conocidos influencers que vendrán buscando el amor. Bajo el lema "El amor no es nada easy", Netflix ya ha compartido un primer adelanto musical del programa, cuya letra lanza algunas de las claves del reality con mucho humor: "Necesito a Netflix para ligar. Mucho verificado pero no sé hablar", "Buscando conexiones pero no del wifi" o "La vida del famoso no es nada easy".

También ha adelantado los tres primeros concursantes del programa: Sergio Mengual, afamado tiktoker que estará asesorado por Jedet, Pixxbe, creadora de contenido en Twitch cuya coach será Aroyitt, y Apolo, a quien orientará Jonan.

Para saber más detalles de este reality de citas entre influencers habrá que esperar a su estreno en Netflix el 8 de septiembre.