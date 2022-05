Supervivientes 2022: estos son los nuevos nominados y el concursante que ha sido expulsado del programa

Tras una semana en la que Telecinco modificó su parrilla para añadir un programa extra de Supervivientes, pasando las nominaciones al viernes, ya se ha confirmado quién es el nuevo concursante que abandona el reality. El resultado del televoto para decidir entre Ainhoa y Juan se anunció, como es habitual, este domingo en Supervivientes: Conexión Honduras.

Nuevos nominados

En ese nuevo programa titulado Supervivientes: Las nominaciones, emitido el viernes pasado (y que, en principio, esta semana no se volverá a hacer y se anunciarán en la gala del jueves, como es habitual) se anunciaron qué concursantes estarían en primera línea de fuego para ser expulsados del programa.

En el primer equipo, capitaneado por Ignacio de Borbón, la nominada más votada fue Marta, mientras que del segundo equipo, liderado por Tania, el nominado más votado fue Kiko. Aparte, los otros dos concursantes elegidos para la nominación fueron Desy y Nacho.

¿Quién vuelve a España?

Por su parte, en Playa Paraíso, la elección estaba entre los dos parásitos: Ainhoa, que se salvó hace dos semanas contra Rubén, y Juan, que se incorporó la semana anterior. La escogida fue Ainhoa, convirtiéndose en la tercera expulsada definitiva del programa tras Charo y Rubén.

La concursante, no obstante, se mostró bastante positiva con su eliminación: "Voy a comer caliente, me voy a poner las botas (...) Me quería quedar, pero estos días ha sido muy duros y mejor me piro. Me llevo el corazón lleno de aventuras y estoy muy orgullosa de mis compis y de mí porque somos unos supervivientes".

Así pues, Juan es el concursante salvado que continuará como parásito hasta que se decida quién de los nominados se enfrentará a él por la permanencia en el programa. "Espero que me tengan en cuenta a mi para salir, estoy débil" comentó en referencia a su problemas de salud en la isla, donde se ha visto aquejado de una crisis de gota.