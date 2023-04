"A Naomi le encanta el pepperoni italiano": Nápoli y Adrián se enfrentan en una colección de insultos que es pura 'Isla de las tentaciones'

Uno sabe que llega el final de 'La isla de las tentaciones' cuando, por fin, llegan las hogueras en las que los solteros y las solteras se enfrentan a las parejas. Son momentos hiper-guionizados de vergüenza ajena, pero, honestamente, de un placer culpable inexcusable. Hoy, al ir a la hoguera, Adrián se ha encontrado cara a cara con Nápoli sirviendo la típica pizza recalentada del microondas. "Vaya mierda de pizza, te voy a enseñar yo a hacer tortilla de patatas", ha dicho el muchacho, a lo que el italiano ha respondido "No me gusta la tortilla". Así no nos vas a caer bien nunca.

Pepperoni italiano

Se supone que las parejas pueden hacer tres preguntas a los solteros favoritos de sus novias, pero en el caso de Nápoli casi no ha hecho falta: Adrián ha entrado en modo diarrea verbal. "Tienes poca clase, eres un sinvergüenza. Me parece de cruel, vil, grosero y vulgar. Eres un vulgar, tío". No sé cómo puede llamar "vulgar" a alguien que no ha parado de compararse con un pepperoni, la verdad.

"Te he traido una pizza, la pizza es de pepperoni, le encanta a Naomi", ha dicho Nápoli. "A Naomi le encanta la cuatro quesos", ha respondido Adrián en lo que él creía que era una réplica espectacular (pero no). "Ha probado el pepperoni italiano", ha insistido el amante de Naomi, como no sabiendo que en italiano "pepperoni" es un pimiento. Vienes a este artículo buscando información sobre una bronca y te marchas con un consejo de viaje culinario. Tú dirás.

Los dimes y diretes han continuado durante un buen tiempo ("Das vergüenza", "Mira a Naomi cómo está a gusto conmigo", "¿Te pago la primaria?", "El perrito Stitch se viene conmigo a Italia este verano"). Tanto, que al final, las tres preguntas han sido lo de menos. Bueno, todas excepto la última, cuya contestación no ha tenido ningún sentido. A "¿Crees que te espera un maravilloso y precioso futuro junto a Naomi?" ha dicho "No. ¿Sabes por qué? Porque con ella disfruto muchísimo, contigo nunca ha disfrutado". Puro crucigrama provocativo muy bien resumido con el español concluyendo "Espectáculo circense. Zancudo, malabarista y a su casa, ya está". Pues ya estaría.

