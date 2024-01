Alba y Rober solo han durado dos días en La isla de las tentaciones 7 y estas son sus razones para abandonar

Aunque el servicio de habitaciones de La isla de las tentaciones no tiene mala pinta, al final se está mucho mejor en casa que exponiéndote innecesariamente al maltrato psicológico constante que es este programa. Rober y Alba no llevaban ni dos días en la isla y ya han decidido que abandonan definitivamente el reality.

"No estoy preparado"

Sea por voluntad propio o simplemente porque ya firmaron en el contrato de un buen inicio que solo querían estar un par de días en el reality y luego volverse a casita (así como plan de domingo tonto), el caso es que Rober y Alba Casillas han decidido abandonar La isla de las tentaciones.

En la gala 1, ella le lanzó una pulla convencida de que él había hecho saltar la luz de la tentación en la primera noche y Rober no se lo tomó nada bien: "No me esperaba esta reacción de mi pareja, la veo poco preparada mentalmente". A la mañana siguiente, Rober comunicó delante de todos su decisión:

"A mí me ha superado y voy a abandonar. No estoy preparado para estas cosas, no logro descansar porque le doy muchas vueltas a la cabeza, la situación me supera. Antes de avanzar algo, he decidido tomar esta decisión y espero que mi pareja lo respete".

Alba se quedó totalmente descolocada y defendió que ella querría seguir la experiencia y ver si él conseguía soltarse, pero al ver que la decisión de Rober era irrevocable, terminó cediendo: "Me da mucha pena por ellas, porque les he cogido mucho cariño en dos días, pero no quiero verle mal a él tampoco y sé que no está bien".

Así que, a los dos días de concurso y antes siquiera de que pudiera arrancar, la pareja se marchaba por donde había venido: "Mi objetivo era reforzar mi relación, no lo he cumplido porque nos hemos ido. La isla de las tentaciones ha sido muy corta" concluyó Alba. "Siento que he fallado a Alba, pero al final el no poder integrarme y desarrollar la experiencia al cien por cien no me merece la pena" añadió Rober.

