'First Dates', un soltero de Madrid revela su pasado como sacerdote a su cita. "Cuando voy pedo, me creo una folclórica"

Los caminos del Señor son inescrutables. Un día estás a punto de hacerte sacerdote y tiempo después acabas en 'First Dates', teniendo una cita con un chico con el que no "no pegas ni con cola".

Un dios salvaje

Eddie es madrileño, nació en Perú, tiene 22 años y trabaja como teleoperador. Dice que la canción que más le representa es 'Marinero de luces' de Isabel Pantoja y que le ha dedicado casi toda su vida a Dios: "Quería ser sarcedote, pero me echaron por ser gay".

Adrián está desempleado, tiene su misma edad, también es de Madrid y no tiene reparos en admitir que es virgen. Al verle entrar por la puerta, Eddie lo tuvo claro: "No me ha gustado absolutamente nada". Él tampoco es que estuviera encantado: "No me despierta nada, un chico del montón, no es lo que busco físicamente".

Eddie le preguntó por su vida religiosa y él le contestó que le era indiferente porque no creía mucho. Se quedó boquiabierto con el pasado de "casi sacerdote" del peruano y los dos coincidieron en no haber tenido pareja nunca.

Adrián dijo que no era posesivo pero buscaba una pareja cerrada: "No me gusta compartir". A Eddie le dio la impresión de que era una persona insegura, y le indignó mucho saber que no le interesaba ni la historia, ni la filosofía, ni el arte, y mucho menos las cantantes folclóricas: "Es inculto".

Cuando Adrián le preguntó por sus aficiones, Eddie remarcó que le encantaba la monarquía inglesa aunque también se iba de fiesta de vez en cuando: "Cuando voy pedo, me creo folclórica". "Mis amigos pensarían de él que es un friki, un personaje que no va nada con mi estilo" reflexionó Adrián.

"Cambiaría tu forma de vestir, te veo muy básico" fue el comentario de Eddie, que desde luego no ayudó a mejorar el ambiente. A Adrián tampoco le gustaron sus gafas, ni su pelo, y sus pantalones le parecieron horteras. Eddie rechazó una segunda cita porque le había parecido "muy común" y su cita coincidió en que no era para nada lo que estaba gustando.

