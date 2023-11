'GH VIP 8' anunció qué concursante nominada se libraba de la expulsión, aunque luego no quiso mojarse. "No me parece correcto"

En el programa de anoche de 'Gran Hermano VIP', se anunció qué concursante de las nominadas había sido elegida para salvarse: Laura Bozzo fue la más votada por la audiencia, dejando la cosa entre Pilar Llori y Jessica Bueno.

"Lo hace todo por y para el público"

En el programa de 'GH VIP: última hora' que precedió al último capítulo de 'Entrevías', Lara Álvarez comunicó a los concursantes quién era la nominada que había recibido más votos por parte de la audiencia.

De entre Laura Bozzo, Pilar Llori y Jessica Bueno, fue Laura quien se libró de la expulsión y estalló de alegría al recibir la noticia:

"Estoy emocionada. Quiero agradecer a Jessica, Luitingo y Michael Terlizzi que hicieran un alegato por mí. Gracias de todo corazón. Soy team naranja, pero obviamente para mí es muy emocionante lo que ustedes hicieron".

No obstante, la peruana no quiso mojarse cuando Álvarez le preguntó cuál de las otras dos nominadas creía que debía abandonar el reality: "Yo pienso que tanto una como la otra merecen estar aquí. No me parece correcto decirlo" concluyó.

A Pilar le pareció que Laura "se había cagado" y Naomi coincidió en que iba a decir el nombre de Jessica pero al final se lo calló: "Si la íbamos a nominar, será que prefiere que se vaya ella. Lo hace todo por y para el público".

