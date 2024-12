'Got Talent España' entregó los 25.000 euros del premio a su ganadora en otra temporada con audiencias de darse con un canto en los dientes

Se acaba el año y las cadenas van concluyendo las ediciones de concursos y realities que tenían en curso. Telecinco ya despidió la semana pasada la temporada 19 de 'Gran Hermano' y la temporada 10 de 'Got Talent', que coronó a Nataliya Stepanska y se despidió con la edición menos vista de su historia.

Ganadora de la edición

El pasado sábado, 'Got Talent' despidió su décima edición (la penúltima con Risto Mejide en el jurado, según dijo el propio presentador) eligiendo a su ganadora. De entre los concursantes más votados, el grupo de baile urbano Chibi Unity y los campeones mundiales de beatbox Sarukani se quedaron a las puertas de la victoria, que finalmente fue para Nataliya Stepanska.

La cantante de ópera convenció con su interpretación de 'We are the champions' de Queen, que le valió el reconocimiento de los jueces y alzarse como ganadora del concurso y de los 25.000 euros del premio. "Estoy sin palabras. No sé qué ha pasado. Gracias de corazón. Es increíble. Pienso que estoy soñando. Voy a recordar esto toda mi vida" dijo Stepanska.

"Ni en mis mejores sueños la categoría de canto lírico podría haber ganado una edición de 'Got Talent' y creo que demuestra que no existen los sueños imposibles. Siempre se puede" le felicitó Risto Mejide.

¿Cómo ha ido en audiencias?

Al igual que otros formatos similares como 'La voz', las audiencias de 'Got Talent' se resienten con cada temporada, reduciendo tanto la cantidad de espectadores como su competitividad en cuota televisiva. No solo fue la final menos vista de la historia del concurso con 12,8% de share y 1.025.000 espectadores, sino que también se marcó un mínimo histórico en la media global de la temporada (10,9% y 948.000).

El formato lleva perdiendo audiencia desde la temporada 7, pero esta es la primera vez que su media baja del millón de espectadores. De nuevo, es un dato preocupante a largo plazo pero que a la cadena le vale para sus estándares actuales, ya que todas las galas de esta temporada han liderado su franja horaria.

