'Gran Hermano VIP 8': esta es la nueva concursante expulsada definitivamente del reality. "Se me pegan los ojos por el pegamento de las pestañas"

Anoche, 'Gran Hermano VIP' expulsó a una nueva concursante: tras la marcha de Luca, Sol Macaluso se ha convertido en la nueva expulsada y tampoco ha sido repescada utilizando la vida extra.

A tu casa

Laura Bozzo y Sol Macaluso eran las dos nominadas que se disputaban la permanencia en el reality en la última gala. Marta Flich les anunció que la audiencia se había decantado por Macaluso para ser la expulsada y la periodista regresó al plató.

No sin antes presenciar la euforia de Bozzo al enterarse de que se había salvado de la eliminación. La presentadora estaba tan emocionada que se tiró al suelo para celebrarlo: "Se me pegan los ojos por el pegamento de las pestañas".

Cuando en plató Marta Flich le comunicó a Macaluso que tenía una vida extra si alguno de sus compañeros renunciaba a 25.000 euros del premio, ella eligió a Marta Castro para decidir si mantenerla en el concurso o no: "Para mí ha sido un apoyo dentro de la casa, creo que va a estar genial fuera con Genaro, pero no puedo gastarme 25.000 euros" concluyó Castro.

A Macaluso le pareció bien su decisión y fue a reencontrarse con su pareja. "Me he divertido, he sido yo y he hecho las cosas que creía de corazón, pero estoy también feliz de volver a casa" fueron sus últimas palabras.

