El 'Grand Prix' cornea a 'Supervivientes All Stars' y conquista las audiencias con su gala de estreno

El verano es el equivalente a un desierto en audiencias, y aun así hay programas que sobreviven únicamente en ese hábitat. Telecinco quiso arrebatarle su habitual liderazgo al 'Grand Prix' en La 1, pero 'Supervivientes All Stars' no consiguió imponerse en la franja de estricta competencia.

Primer duelo del verano

Ni los dramas de Olga Moreno bastaron para robarle el liderazgo al estreno de la nueva temporada del 'Grand Prix'. El programa de Ramón García volvió a las andadas con nuevas pruebas en el enfrentamiento entre Almacelles y Bembibre, aunque con la llamativa ausencia de Michelle Calvó.

Ramón García, Cristinini, Wilbur y los padrinos del primer programa

La gala reunió a 1.531.000 espectadores y 15,2% de share, frente a los 1.187.000 espectadaores y 16,5% de la emisión de 'Supervivientes All Stars: Tierra de nadie'. En cómputo general, todavía rascó más cuota el reality de Telecinco, sin embargo, en franja de estricta competencia el 'Grand Prix' arrasó con 15.2% y 1.531.000 frente al 13.1% y 1.323.000 de su oponente.

Unos datos que evidencian que la jugada de contraprogramación no le ha terminado de salir como quería a Mediaset, cuya intención era mover la gala semanal de 'Supervivientes' al lunes para competir con el estreno del concurso de RTVE y, pese a que no ha sido una diferencia tan grande, desde luego no ha logrado salir vencedor del duelo.

Quienes también han notado la llegada del 'Grand Prix' han sido 'Hermanos' en Antena 3 (838.000 y 10%), 'First Dates' en Cuatro (784.000 y 7%), 'Fast & Furious: Hobbs & Shaw' en laSexta (500.000 y 6,3%) y 'La primera sirena' en La 2 (390.000 y 3,6%).

