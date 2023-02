La isla de las tentaciones 6 baja el nivel de alarma bajo las sábanas de Adrián en el peor cliffhanger de la historia del reality: solo se estaba rascando

Es posible que el último episodio de 'La isla de las tentaciones' acabara con el peor cliffhanger hasta ahora: Adrián, el novio de Naomi, apareció durante un segundo tocándose bajo la cama. Ahí lo dejaron, a todas con la boca abierta y una imagen en la que podía ser un alivio nocturno o cualquier cosa. Pero Naomi nos ha sacado de la duda.

En calzones, con una mano me rasco

"Se está rascando", aclaró Naomi, con un diálogo casi Shakesperiano. "Yo le conozco y él se recoloca los huevos veinte veces". Ah, sí, el amor, la llama de la pasión encendida. Aclarado el punto y viendo que nadie estaba debajo de las sábanas ni él se estaba dando amor, Naomi aprovechó para tirar un poquito de mala leche.

“No voy a pensar que ha hecho eso porque sino directamente es que me piro”. Hay que decir que Naomi lleva desde el minuto uno amenazando con marcharse por cualquier cosa. ¿Adrián sigue las normas del juego? Me piro. ¿Duerme solo? Me piro. ¿Se marca un poco de amor propio? Me piro.

Lo que más le ha molestado a Naomi es que él le haya dicho a una soltera que está más buena que el pan en guerra: "Me ha dolido que te cagas porque eso me lo dice a mí todos los días". Los caminos del amor son inescrutables.