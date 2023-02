La isla de las tentaciones 6: el debate adelantó la reacción de Adrián al ver las imágenes de Naomi y Napoli

El debate de La isla de las tentaciones contó con Naomi en el plató para presenciar el avance de la siguiente hoguera: a Adrián se le volverá a caer el mundo encima cuando vea la buena conexión entre Naomi y Napoli.

Se ha estampado

'El debate de las tentaciones' presentó algunos adelantos de la próxima gala, entre ellos un nuevo episodio de Adrián partiéndose la camisa por Naomi. El concursante ya ha demostrado ser al que le sale mejor la cara de estreñimiento en las hogueras y lo volvió a hacer una vez más.

"Me espero lo peor" respondía cuando Sandra le comunicaba que tenía imágenes de Naomi para él. "Tengo ganas de vomitar, tío" añadía mientras sonaban los grillos de fondo.

"Me siento una mierda, me siento fatal" se puso a llorar después de verlas. Sandra le preguntó cómo se sentía y él contestó: "Me he estampado". Después de llorar un rato en el regazo de David, añadió: "Es muy evidente que le gusta".

Adrián, que en la gala anterior cayó en la tentación con Keyla, ahora se sentía mal por ver los nuevos acercamientos entre Naomi y Napoli: "Esto a mí me tortura. Se me está cayendo el mundo".