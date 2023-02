La pesadilla de Adrián: el concursante de 'La isla de las tentaciones 6' acaba con la sequía al llorar un mar de lágrimas por ver a Nápoli besando a Naomi

"Esa chica no te merece, tío" es la frase más dicha esta temporada de 'La isla de las tentaciones' en la que, en general, diría que nadie merece a nadie. En este caso, Adrián ha llorado, gesticulado y se ha roto la camisa en plan flamenco al ver a su pareja tonteando con Nápoli en la piscina. El italiano acabó robando un beso a Naomi y el muchacho cree que ha sido mutuo, pero no se lo han puesto para que no se ponga aún más triste. Porque si hay algo que este programa hace es preocuparse por sus concursantes.

Dame un beso, un beso de verdad

Naomi, que cortó doscientas veces con Adrián en la primera gala, no se puede decir que le haya tenido muy en cuenta: en el vídeo ha dicho que le gustaría liarse con Nápoli, a lo que su novio ha contestado de la única manera posible. O sea, llorando como si le acabaran de decir que toda su familia ha muerto en un terrible accidente aéreo.

A favor de Naomi hay que decir que aún no ha hecho nada con Nápoli por su cuenta y que, de hecho, le riñó después de que llevara la iniciativa. Ahora, de ahí a que no vaya a pasar nada en los próximos programas van mil pueblos.

Adrián no es el único chico al que le ha dolido ver a su chica haciendo de las suyas... O más bien no haciendo de las suyas. Es el caso de David, que al ver que no había vídeos de Elena para él después de haberle puesto los cuernos sin ningun tipo de problema con María, se ha venido abajo. Si pausas el vídeo puedes ver el momento exacto en el que se da cuenta de que como persona deja un pelín que desear.