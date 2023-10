Karina abandona 'GH VIP 8' sin pagar multa y con el aplauso del público: "Ya has cumplido"

Hace años, una noche como la de ayer en 'GH VIP' hubiera supuesto un récord increíble de audiencia, porque lo tuvo todo: lágrimas, giros, decisiones duras y un abandono de la que ya se estaba perfilando como posible ganadora del programa. Ayer, 'GH VIP: el debate' tuvo un 11,8% de share rozando el millón de espectadores justo el día en el que Karina dijo adiós para marcharse a su casa.

GH Bye

Aún no se ha cumplido un mes desde el estreno de esta octava edición de 'GH VIP' y ya tenemos más abandonos que expulsados de la manera tradicional: en solo tres semanas, Pedro García Aguado, Oriana y Karina han decidido, cada uno por diferentes motivos, coger la maleta y salir de la casa. Ayer fue el turno de la cantante, que, llorando, afirmaba “Os juro, por lo más sagrado, que me encuentro muy mal. Me quiero ir, no puedo más. Mi cabeza me va a explotar porque descanso muy poquito. Mis piernas también me van a explotar. Me quiero ir, quiero ver a mi familia, me quiero ir a casa”.

Sus súplicas fueron atendidas por Ion Aramendi y compañía que, además, le hicieron un regalo inesperado: su expulsión se haría sin ningún tipo de agravio económico. Vamos, que no tendrá que pagar la multa que se les impone a los concursantes que se van porque consideran que "ya has cumplido y has hecho un esfuerzo improbo por estar ahí". Al final, cuando Karina tomó la decisión definitiva, volvió a sonreír: a sus 76 años, el programa no le estaba sentando nada bien.

“Es una decisión difícil pero noto que si me quedo más tiempo estaré cada día peor. Lo único que deseo es que estéis contentos con mi participación”, dijo Karina, finalizando su concurso. El jueves, eso sí, nadie podrá impedir que haya una nueva expulsión entre Albert Infante, Gustavo Guillermo y Pilar Llori después de salvar a Laura Bozzo. Quedan 13 concursantes. El juego sigue.

