Intenta ganar 'MasterChef' sin los sentidos del gusto y el olfato. La acaban de expulsar: "Nos lo podías haber dicho"

La expulsión de la última gala de 'MasterChef' terminó con una inesperada confesión: Elena fue la elegida por el jurado y se despidió revelando que no tenía sentido del gusto ni del olfato porque los perdió hace tiempo en una operación.

"No me parecía justo ni correcto"

En la gala del lunes 21 de abril, 'MasterChef' enfrentó a Víctor, Gabriela, Chema, Yago, Bea, Clara y Elena a la prueba de eliminación, que consistía en realizar un plato con el ajo como ingrediente principal. Al final, los jueces anunciaron el nombre de Elena como expulsada de la semana.

"¡No!" exclamó totalmente descolocada Clara, pero no fue la única afectada. El resto de compañeros también estallaron en lágrimas al saber que se iba, en especial Yago: "Estoy siempre con ella, me divierto mucho... Me voy a quedar muy solo".

Sin embargo, la ya exaspirante (que había llegado a presentarse al casting del reality hasta en seis ocasiones) tenía una inesperada revelación que hacer antes de abandonar las cocinas: "No tengo sentido del gusto ni sentido del olfato. Estoy operada de pólipos en la nariz y lo perdí hace 30 años".

La estupefacción reinó tanto entre sus compañeros de la galería, como en el propio jurado: "No te creo. Nos lo podías haber dicho, te podríamos haber ayudado un poquito" exclamó Pepe Rodríguez, pero Elena se despidió sin lamentar la decisión de haberlo ocultado:

"No me parecía justo ni correcto. Yo creo que cocino con otro sentido que me hace ver los platos diferentes. Hoy he fallado, pero estoy feliz porque he cumplido un sueño. Tengo que dar las gracias a 'MasterChef', me ha encantado conoceros. Me lo he pasado fenomenal. Quiero seguir... ¿pero por qué tengo que llorar?".

