"Tía, no llores. Vas a ver a los nenes". El tremendo disgusto de la expulsada de 'MasterChef 13' tras escuchar el veredicto del jurado

Tras el abandono de Flores por sus problemas de salud, 'MasterChef' eligió a una nueva aspirante para ocupar su lugar en el concurso: Clara se incorporó en la gala de anoche, en la que también dijeron adiós a Eva y fue expulsada de la competición.

Nuevas incorporaciones y despedidas

Al comenzar el programa de anoche de 'MasterChef', dieron la bienvenida a Clara, aspirante caída en la prueba del 40x15 y que ahora tenía una segunda oportunidad. Sus compañeros la recibieron con entusiasmo y ella pasó a ocupar el lugar de Flores, que tuvo que abandonar el reality debido a la hernia discal que le dejó en el suelo la pasada gala.

Clara, sustituta de Flores en el reality

La propia Clara, Gabriela, Ismael, Yago, Ariana y Eva acabaron en la prueba de eliminación, donde tuvieron que reproducir un postre del chocolatero Lluc Crusellas. Los jueces decidieron que el peor plato era el de Eva y anunciaron su nombre para ser expulsada.

"Venga, tía, no llores. Vas a ver a los nenes" la consolaron sus compañeros cuando esta se puso a llorar tras el veredicto. "Tu postre tenía muchos defectillos" le confirmó Pepe Rodríguez, mientras Eva aprovechaba para secarse las lágrimas. No fue la única que reaccionó de esa manera, ya que Ana María también se puso a llorar del disgusto de verla marchar.

"Me lo he pasado muy bien. He conocido gente maravillosa, a vosotros (el jurado)… Ha sido una de las mejores experiencias de mi vida. No quiero llorar. Es un sentimiento especial, una vivencia especial y ahí se queda para siempre" fue su despedida. Antes de abandonar las cocinas, la ya exconcursante señaló a Ariana como su preferida para ganar el concurso.

