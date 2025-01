Las audiencias del estreno de 'Bake off' confirman que los 'MasterChef' de marca blanca siguen saliendo rana

Pese a que la temporada anterior de 'Bake off: famosos al horno' no fue exactamente un éxito en La 1, la cadena quiso renovarla para otra edición que se estrenó ayer. Su gala de estreno ha tenido una acogida bastante fría en audiencias, sumándose a la cola de realities culinarios que no han conseguido repetir el éxito de 'MasterChef'.

Bake oh

Pese a que tanto 'MasterChef' como 'MasterChef Celebrity' gozan de buena salud en la parrilla televisiva, parece que no es por el formato en sí de reality culinario. La semana pasada, ya se estrelló en Telecinco su apuesta por un programa similar con 'Next Level Chef' y tampoco ha brillado en exceso 'Bake off: famosos al horno'.

Si bien el formato tuvo éxito con un primera temporada en Amazon Prime Video, no sucedió igual cuando RTVE compró los derechos y estrenó su temporada 2 (tampoco utilizan la misma forma de medir la audiencia, todo hay que decirlo). Pese a los irregulares resultados, la cadena pública quiso darle una nueva oportunidad y lo renovó para una nueva tanda de episodios.

Aunque no al mismo nivel que el reality de Telecinco, el estreno de la temporada 3 de 'Bake off' tampoco ha terminado de arrancar en La 1, donde obtuvo 8,9% de share y 966.000 espectadores. Unas cifras que tampoco son especialmente sorprendentes, teniendo en cuenta que la anterior edición cerró con una media de 11,1% y 848.000.

Los resultados finales son muy justitos para un título como este (donde el plantel al completo de concursantes está formado por famosos), que además fueron superadas por la serie turca 'Una nueva vida' (10,6% y 1.030.000) en Antena 3 y la gala de 'GH Dúo' en Telecinco, que también anotó más cuota (11,8% y 880.000).

Un indicio más de que el reality culinario per se no parece ser un atractivo fundamental de cara al público, a juzgar por cómo han empezado el año estas dos alternativas a 'MasterChef'. Aunque, visto lo visto, ni siquiera la marca 'MasterChef' es infalible y así lo ha venido a recordar la floja trayectoria de 'MasterChef Junior'.

En Espinof | Así es la vida del primer ganador de 'MasterChef', más de 10 años después de coronarse en el reality de RTVE

En Espinof | Las mejores películas de acción y thrillers de 2024