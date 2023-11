'Masterchef Celebrity 8' expulsó a un nuevo concursante por "no haber hecho un suflé en la vida"

Novena gala de 'Masterchef Celebrity'. De los siete aspirantes que quedaban, uno se tuvo que ir: Jorge Cadaval fue expulsado de las cocinas del reality tras tratar de replicar un suflé en la prueba de eliminación.

Duelos y subastas

'Masterchef Celebrity' comenzó con una de sus pruebas habituales: las subastas, en las que pujaban con su propio tiempo de cocinado para ir consiguiendo ingredientes. Además, vinieron amigos suyos celebrities para valorar la prueba, en la que destacaron a Laura Londoño como ganadora.

Málaga fue el escenario de la prueba de exteriores, donde tuvieron que reproducir por equipos un menú del restaurante La Pérgola del Mediterráneo. Jorge y Daniel Illescas tuvieron problemas con la capitanía de Laura y ambos terminaron recibiendo los delantales negros.

La prueba de eliminación enfrentó a Daniel, Jorge, Jesulín, Toñi Moreno y Álvaro Escassi por duelos, en los que tenían que replicar un plato de dos en dos, y el que mejor lo hiciera se salvaba y el otro seguía enfrentándose al siguiente.

Al final, Escassi y Jorge fueron los últimos en batirse en duelo, y el segundo fue eliminado: "Es una persona muy importante para nosotros, me hubiera encantado que llegara hasta el final" se lamentó Escassi. "No tenía ni idea, no he hecho un suflé en mi vida. Valió la pena venir solo por conoceros. Yo recomendaría 'Masterchef' cada ocho horas, como los médicos" se despidió Jorge.

