"Me has llamado mentiroso a la cara". 'Masterchef 11' ofendió a Jordi Cruz y separó a las dos amigas con su expulsión

Si no hay drama, no hay gala en 'Masterchef 11'. El concurso culinario volvió a cabrear a Jordi Cruz y separó a dos de las concursantes que mejor se llevaban de la edición con la expulsión de Camino.

Dramas entre fogones

La decimoséptima gala de 'Masterchef 11' arrancó con un cocinado en el que los aspirantes debían cortas las verduras y hortalizas de una determinada manera. El mejor plato de la prueba, que contó con la visita de Miguel Bosé, fue el de Álex, mientras que los peores recibieron los delantales negros.

Ana, Camino, Claudia, Eneko, Jotha, Jorge Juan y Pilu afrontaron la prueba de eliminación, en la que tuvieron que hacer una frituras con alimentos de la caja sorpresa. Sin embargo, durante el cocinado hubo trifulca.

Una vez salvado, Jorge Juan dijo que quería abrir un bar de tapas, a lo que Jordi Cruz contestó en broma si sería más de tapas o de copas. Eso molestó mucho al aspirante: "Estás mintiendo con lo de las botellas de vino en el avión. No me viste, es mentira y lo sabes". Algo que tampoco sentó nada bien al juez: "Es la primera vez en 11 años que un aspirante me llama mentiroso a la cara. No te voy a a hacer ni una broma más".

Finalmente, Ana y Camino se enfrentaron por la permanencia en el concurso y fue Camino la elegida para abandonar las cocinas: "Me ha podido la situación. Me da rabia porque me gustaría haberme ido con un plato que hubiese podido razonar y cocinar bien. Del programa he aprendido que pase lo que pase hay que luchar" se despidió.

