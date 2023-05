"No llegan al verano". 'La isla de las tentaciones 6' terminó con las lágrimas de Laura, un arrepentimiento inesperado y una enemistad sorpresa

Lo de montar un debate de 'La isla de las tentaciones' después de doce galas y dos especiales es un poco como cuando en los tebeos de superhéroes termina un evento y después se juntan todos los implicados a comentar la jugada: no cambia nada y a todo el mundo le da igual pero de vez en cuando hay algún detalle que sale por sorpresa. Es el caso de Laura, la ya exnovia de Alejandro, que ha pedido perdón a moco tendido.

Perdónala, es dulce, te fue fiel, es una dama

En esa isla ha habido cuernos, comentarios faltosos y actitudes reprochables, pero pocos vaivenes tan inexplicables como los de Laura, la muchacha que al poco de entrar decidió que no le gustaba la nueva vida que se había montado con su novio ante la absoluta impotencia de un Alejandro que no entendía absolutamente nada. Ahora, la concursante ha ido con las disculpas por delante. Eso sí, besándose con Saúl, su tentador: de poco le va a servir a Alejandro el alivio.

“Me he dado cuenta que me he equivocado en muchísimas cosas, que he aprendido un montón y que todos nos equivocamos", comentaba entre sollozos. Resulta que al ver el programa entero se ha dado cuenta del daño que le hizo a su novio del momento (porque, por lo visto, el sentido común es algo que no funciona bien siempre) y ha clamado a quien quisiera escucharla que "No me reconozco".

Alejandro, por su parte, se batía con la razón razonando que lo que le dijo a Saúl delante de cámaras se lo podría haber dicho a él antes de empezar. Pero claro, entonces no hay ni show ni debate ni nada. Por cierto, hablando de Saúl, el muchacho entró besando a la concursante y diciendo que era el amor de su vida, algo a lo que Alejandro respondió un somero "Sigo pensando que no llegan a verano".

Este no fue el único desencuentro de Laura, que fuera de la isla ha perdido la amistad de Naomi, por lo visto, por tener una buena relación con Keyla. Entre las dos se han llamado "hipócrita" y "mala persona" después de que la novia de Adrián tratara de bombardear su debate... y por la manera en la que hablaban la una de la otra la cosa parecía irreconciliable a pesar de que compartieran casa un tiempo post-isla. ¿La parte buena de todo este lío? Que Sandra Barneda ha anunciado que ya están grabando la temporada 7, lo que significa que hasta otoño no habrá más imágenes para todos.

