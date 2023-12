'OT 2023' expulsó a un nuevo concursante y anunció las dos nominadas de esta semana

'Operación Triunfo' emitió anoche su tercera gala en Amazon Prime Video, en la que Omar fue expulsado definitivamente, y Violeta y Denna fueron elegidas como las nuevas nominadas.

Segundo expulsado

La nueva gala de 'OT 2023' aclaró quién sería el expulsado de la semana: con más de un 72% de los votos, Álex Márquez se salvó y Omar pasó a ser eliminado, por lo que tendría que abandonar de manera definitiva la academia.

Por su parte, Bea fue la concursante favorita de la semana y el jurado eligió como candidatos a la nominación a Salma, Violeta, Denna y Paul, que finalmente logró salvarse gracias a que así lo decidieron los profesores.

Los compañeros salvaron con margen de un punto a Salma, por lo que Chenoa confirmó a Violeta y Denna como las dos nominadas de esta semana, que podrán ser eliminadas a la próxima en función de la cantidad de votos que obtengan en la app.

Actuaciones de la noche

La actuación grupal fue 'Dime' (Beth) y el resto se realizaron en el siguiente orden: Omar con 'La canción más hermosa del mundo' (Joaquín Sabina), Álex con 'Ladrona' (Morat), Álvaro Mayo, Bea y Juanjo con 'Unholy' (Sam Smith y Kim Petras), Martin y Ruslana con 'Inmortal' (La oreja de Van Gogh), Chiara y Violeta con 'I kissed a girl' (Katy Perry), Naiara con 'Tómame o déjame' (Mocedades), Paul, Lucas y Cris con 'Back for good' (Take That), y Denna y Salma con 'Péiname, Juana' (La Plazuela).

