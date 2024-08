'¿Quién quiere casarse con mi hijo?' vuelve tras 7 años de parón y fija la fecha de estreno de su nueva temporada

Tras poner fecha a 'Gran Hermano' y a la última temporada de 'Entrevías' en Telecinco, Mediaset continúa configurando su parrilla para la nueva temporada televisiva, incluyendo el esperado retorno de '¿Quién quiere casarse con mi hijo?': el tróspido reality estrenará su nueva temporada el próximo 9 de septiembre.

Vuelve el reality más tróspido

Vista la reciente tendencia a recuperar formatos televisivos que en su día funcionaron, sorprende que Mediaset tardara tanto en recuperar '¿Quién quiere casarse con mi hijo?', el popular reality de citas y humor que fue carne de memes antes incluso de que entendiéramos lo que era viral.

Un año después del anuncio, finalmente Cuatro estrenará la temporada 6 el lunes 9 de septiembre a las 22:50, después del episodio de 'First Dates'. Mediaset lo confirmó recientemente en un evento, donde Luján Argüelles aseguró que "es la mejor edición" del programa.

El reality vuelve con su mecánica habitual de presentar a un grupo de jóvenes solteros en busca del amor, cuyos pretendientes tendrán que lograr antes la aprobación de sus estrictas madres. Es una adaptación del formato 'Who wants to marry my son?', que ya se ha versionado con éxito en países como Holanda, Bélgica, Alemania o Croacia.

El programa compartió hace poco la lista oficial de concursantes, con los cinco solteros y sus respectivas madres:

Begoña y Cristian, un camarero vasco de 32 años.

Mariví y Rubén, un abogado onubense de 35 años.

Valeria y Alejandro, un fisioterapeuta 'aristócrata' de Sotogrande de 29 años.

Mayka y Sequera, un cantante de trap de Usera de 31 años.

Mari Carmen y Erik, un empresario inmobiliario murciano de 39 años.

