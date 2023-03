"Somos súper inteligentes": las concursantes desactivan (y destruyen) las luces en 'La isla de las tentaciones 6'... pero sus novios no son capaces

Hace tiempo que los concursantes de 'La isla de las tentaciones 6' creían estar seguros de por quién sonaban las luces de la tentación. Ante todo, originalidad en el naming. La cosa es que Sandra Barneda les ha ofrecido la posibilidad de apagarlas para siempre si acertaban qué color correspondía a qué persona. Spoiler: un grupo se ha quedado con las luces... y otro ha cortado los cables para estamparlas contra el suelo.

Yo soy la luz roja-ja

Lo de los giros improvisados en 'La isla de las tentaciones' ya es tradición. En este caso, podían eliminar el gran giro de la temporada 5 (las luces personalizadas) a cambio de acertar la equivalencia entre color y persona. Las chicas lo consiguieron y, después, en plena locura y a lo 'Predator' decidieron subir con un cuchillo y cargárselas, para -sin duda- alegría de producción.

Al grito de "Somos súper inteligentes", las chicas se han dado por satisfechas ahora que ya no van a tener el recordatorio continuo de que sus novios son unos crápulas. Eso sí, ellos no han tenido la misma suerte: como se han equivocado de pleno, las luces y las bocinas seguirán sonando de forma insistente en la villa.

No hay quien no se consuele, y los chicos están convencidos de que sus parejas no lo han conseguido. "Si no hemos sido capaces de adivinarlo, dudo que ellas...", han comentado. Cree el ladrón...