Telecinco sorprende renovando 'Reacción en cadena' pese al bajón de audiencias tras la marcha de los Mozos de Arousa

Tras la polémica con las "Campanadas robadas" a los Mozos de Arousa y el bajón de audiencia una vez dejaron de ser concursantes, finalmente Telecinco ha decidido renovar 'Reacción en cadena' para continuar durante varios meses, al igual que hizo con 'El diario de Jorge'.

Renovaciones inesperadas

Los Mozos de Arousa fueron durante mucho tiempo el comodín de 'Reacción en cadena' en audiencias. Desde su marcha, el programa no consigue levantar cabeza y salir de la media de 9% de share en la que se ha atascado, habiendo alcanzado casi un 11% habitualmente cuando estaban sus concursantes estrella (por no hablar de la polémica que se desató cuando finalmente no dieron ellos las Campanadas).

Pese a ello, Telecinco ha decidido garantizar la vida del concurso durante los próximos meses y lo ha renovado para 65 episodios más, que continuarán en su franja habitual de las 20:00 de lunes a viernes, donde sigue sin poder ser rival para 'Pasapalabra' en Antena 3.

Un nuevo paso en su estrategia de parrilla, que ha incluido también reubicar a Ana Rosa en la franja de mañana (reanimando así sus audiencias con 'El programa de Ana Rosa'), replantear 'Tardear' y renovar 'El diario de Jorge', pese a que parecía que su cancelación era inminente.

Al igual que el concurso de Ion Aramendi (presentador comodín al que Mediaset pluriemplea con frecuencia), el programa de Jorge Javier Vázquez fue renovado recientemente y garantiza su emisión hasta mayo, incluso teniendo en cuenta que su media de 7% en audiencia media no invitaba a contar con ello. Así pues, Telecinco apostará por mantener sus formatos habituales en la franja de tarde, a ver si así consigue fidelizar a los espectadores.

En Espinof | Creo que Telecinco puede tener salvación, pero para ello tiene que hacer estos 10 cambios... por los que no está dispuesta a pasar

En Espinof | Las mejores series de comedia de 2024