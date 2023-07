'¡Vaya Vacaciones!' presenta una gala 4 con desnudos integrales, carpetas intragables y sexo con Brad Pitt

Se les rompió el amor de tanto usarlo. Si eres una de las 758.000 personas enganchadas al reality de Telecinco ya sabes de lo que hablo. La cifra, desde luego, debería asustar -y mucho- a una Telecinco que lleva camino de perder su segundo puesto en las audiencias mensuales para dejárselo a La 1. El camino que lleva, con una tarde inestable que ahora tratará de llenar una Ana Rosa en horas bajas, y realities de bajo coste como este '¡Vaya Vacaciones!', no ayuda. Eso sí, si lo que quieres es estar informado de lo que ha pasado pero sin necesidad de tragarte tres horas de gala pregrabada, quédate con nosotros.

You can't leave your hat on

Antaño, el verano estaba repleto de concursos, programas de personas en bañador, juegos infantiles desde parques acuáticos y algún que otro concierto especial. Ahora tenemos el retorno del 'Grand Prix' y una Telecinco en plena agonía dando lo mismo de siempre, pero con menos ropa. Y ya es decir. '¡Vaya Vacaciones!' subió la temperatura con el striptease completo de Álex Zacharías, que ha sido lo más comentado en redes por motivos obvios.

La prueba de la semana era entretener a los huéspedes del hotel, y cuando eres un famoso de Mediaset eso solo significa una cosa: carnaza. Literalmente. Así que Álex se subió al escenario e hizo un striptease quitándose absolutamente todo, tapado solo por una toalla. Después, Cristina Porta, su rollete de verano, fue junto a él, le besó, le bajó los calzoncillos y todos en casa pensaron "Vaya vacaciones no: vaya cringe".

La pobre Luján Argüelles, que debe estar echando de menos la época de '¿Quién quiere casarse con mi hijo?' cogió los gayumbos con una mano como quien recoge una prueba científica y les dio como vencedores. De poco sirvió en una noche plagada de dramas y carpetas con la misma solidez del cartón en un día de lluvia. Porque después de la movida, Cristina y Álex decidieron romper. Pero aún hay más giros.

Mira, fácil, chao

Durante la Ceremonia de las Estrellas, Álex y Cristina decidieron cortar con un dramático "Álex, mira, fácil, chao" que pasa a la historia de las frases más románticas de la historia. Vaya dramón, no veas. La cosa es que él y su pareja, Luna, no ganaron la inmunidad, y eso les dejó vendidos en las nominaciones. Y pasó lo que tenía que pasar para que las tramas avanzaran a dos programas del final.

Efectivamente, fueron eliminados de '¡Vaya Vacaciones!', perdiendo una prueba de puzzles gigantes frente a Aguasantas y Juan José. A Cristina le entraron entonces las penas, los remordimientos y las ganas de arañar cinco minutitos más en televisión sintiéndose la protagonista de las tramas. De hecho, al terminar corrió a besarle como si se fuera a la guerra y no a disfrutar de la vida en Lanzarote.

"Mi amor, ha sido increíble conocerte y pasar estas vacaciones contigo", decía Porta ante la incredulidad de un público que no puede comprar que en cada reality que vaya se encuentre al amor de su vida (un poco lo que le pasa a Adara también). Hay quien usa Tinder, hay quien va a Mediaset.

Somos dos mujeres con un mismo destino

Hace falta un poco de introducción para explicar lo del triángulo amoroso que Marta Peñate se ha montado en su cabeza, pero tiene que ver con 'Vikingos' y relaciones pasadas. A ver: Tony Spina, de 34 años, estuvo saliendo un tiempo con Makoke, de 53, allá por épocas prehistóricas, en 2019. Pero ahora Makoke está con Óscar Ocaña y Tony con Marta, lo que no quiere decir que no se lleven bien.

De hecho, durante la cena, Makoke ha recordad cómo Tony y ella se relacionaban con personajes de 'Vikingos'. El antiguo tronista ha dicho que no se acuerda y su novia ha saltado como un resorte diciendo "Qué patético eres, cariño. Lo mismo que me dices a mí. Eres muy pringado". ¿El motivo? Pues que por lo visto no puede quitarse de la cabeza la imagen de los dos dándole que te pego al mambo.

Por cierto, Makoke ha aprovechado para hablar de por qué no funcionó su relación absolutamente real, nada falsa, con Brad Pitt mientras él estaba presentando '7 años en el Tíbet'. "No me gustaba como comía. No comía bien. Es un caballero, un señor, super educado, no puedo decir nada malo de él". Como decían en 'La hora chanante', "Si tu vida no te gusta, ¡invent!". En fin, la semana que viene más famoseo de segunda. Para dos programas que quedan no creo que a Telecinco se le acabe la paciencia.

