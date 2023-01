'Akira', 'One Piece', 'Death Note' y mucho más: El Corte Inglés continúa con las rebajas de enero y deja estas series y películas anime con un 30% de descuento

Ayer mismo compartimos con vosotros las ofertas de El Corte Inglés que tiene en su enorme catálogo de películas, pero lo cierto es que también podemos ver el mismo descuento del 30% en una gran selección de anime. 'One Piece', 'Akira', 'Guardianes de la Noche' y mucho más: ahora puedes aprovechar para ver, o volver a ver, estas magníficas series y películas.

'Akira'

Si nos remitimos a los animes más clásicos seguramente nos venga a la cabeza 'Akira'. Tal es así que muchas otras obras, e incluso videojuegos, han hecho claras referencias a la serie, protagonista e incluso a la propia moto del personaje. Este mítico anime podemos encontrarlo en El Corte Inglés a un precio bastante tentador, ya que se queda en los 20,95 euros frente a los 29,99 euros y, lo mejor, viene en formato 4K Ultra HD + Blu-ray, por lo que ahora puedes aprovechar para verlo a la mejor calidad.

'La Princesa Mononoke' y 'El viaje de Chihiro'

El Studio Ghibli es conocido por todos bajo uno de los diseños más excepcionales de la industria, lo que ha generado que cada película sea muy querida por sus seguidores. Sus historias no se quedan atrás, y si quieres aventurarte por primera vez o volver a rememorar los momentos más clásicos, 'El viaje de Chihiro' está de oferta en formato Blu-ray, quedándose por los 11,15 euros, y 'La princesa Mononoke', también en Blu-ray, por 9,75 euros.





'One Piece' – Colección completa de películas

Aunque lo más relevante de 'One Piece' es el manga y anime, las películas no se quedan atrás. La serie cuenta con un enorme número de ellas protagonizadas por los piratas de Sombrero de Paja (o Mugiwaras) y el pack con toda la colección está de oferta en El Corte Inglés. La edición corre a cargo de Selecta Vision y viene en formato DVD, que por el precio de 41,95 euros en lugar de 59,99 euros no está nada mal. Por si os lo preguntáis, se incluyen todas a excepción de 'One Piece Film Red', la última llevada a los cines.

'Guardianes de la noche: Tren Infinito'

'Guardianes de la noche', o 'Kimetsu no Yaiba', se ha coronado como uno de los mejores animes de los últimos años. No es de extrañar, sus personajes e historias son muy buenas estamos ansiosos por conocer más sobre su mundo y villanos. La película de 'Tren infinito' podemos encontrarla bajo una espectacular edición coleccionista, y lo mejor es que se queda por 48,95 euros en lugar de 69,99 euros en su formato Blu-ray. Entre el contenido, incluye la propia película, banda sonora, un libro, postales exclusivas, un póster y mucho más.

'Death Note'

Otro de los mangas y animes más clásicos es 'Death Note', que fue llevada a Netflix con una versión que no gustó demasiado al público. El anime completo en una majestuosa edición coleccionista también se encuentra de oferta en El Corte Inglés, con un precio de 83,95 euros en lugar de los habituales 119,99 euros. Además de la serie completa en Blu-ray, incluye dos especiales de TV, banda sonora, un libro, otro libro de arte, un póster y mucho más.

