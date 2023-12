'Casablanca', 'Lo que el viento se llevó' y otros grandes clásicos de la historia del cine en Blu-ray que te recomiendo regalar esta Navidad

Se acerca la Navidad y son muchos los que aún no saben qué regalar por estas fechas. Si bien en internet tenemos cientos de ideas para sorprender y ser originales, un regalo que nunca falla, especialmente enfocados en los amantes del séptimo arte, son las películas. Y qué mejores películas que los grandes clásicos de toda la vida, esas películas del Hollywood clásico que son parte de la cultura popular occidental y claves para todas las artes audiovisuales que llegaron después. Seleccionamos estas cinco obras maestras en Blu-ray para que puedas marcarte un tanto con aquellos amigos o familiares más cinéfilos.

'El Mago de Oz' (1939)

Siguiendo el camino de baldosas amarillas podrás acompañar en esta aventura mágica a Dorothy, Leoncio, El Hombre de Hojalata y el Espantapájaros en el film que lanzó al estrellato a Judy Garland. Con una apuesta más que innovadora para la época, fue todo un éxito de crítica y público. Obtuvo seis nominaciones a los Oscars, incluida Mejor Película, este musical dirigido por Victor Fleming es historia del cine y su versión en 4K formato Blu-ray con doblaje y subtítulos en español tiene un precio en Amazon de 19,99 euros.

El Mago De Oz Bd Ultra-HD 4k [Blu-ray] Hoy en Amazon — 19,99 € * Algún precio puede haber cambiado desde la última revisión





'Lo que el viento se llevó' (1939)

Nos quedamos en el mismo año y con el mismo director en la que sigue siendo (si ajustamos su recaudación a la inflación actual) la película más taquillera de la historia del cine. Un drama épico ambientado en la Georgia de la Guerra Civil Americana que tiene una duración de casi cuatro horas y que reunió a lo mejor de la época a cargo del mítico productor David O. Selznick. Clark Gable, Vivien Leigh y Olivia de Havilland en un excelente largometraje que es el paradigma del Hollywood clásico que se alzó con 10 estatuillas, incluida Mejor Película. Su versión en Blu-ray con versión original y doblaje y subtítulos en castellano cuesta en Amazon 11,95 euros.

Lo que el viento se llevó [Blu-ray] Hoy en Amazon — 11,95 € * Algún precio puede haber cambiado desde la última revisión

'Casablanca' (1942)

Pocos films a lo largo de la historia del cine nos han dejado tantas imágenes icónicas y frases célebres como este drama dirigido por Michael Curtiz. "Tócala otra vez, Sam", "siempre tendremos París", "Louis, creo que este es el comienzo de una bonita amistad"... la película protagonizada por Ingrid Bergman y Humphrey Bogart es una de las más aclamadas de la historia del cine y es ganadora de tres Oscars, entre ellos el de Mejor Película. Este Blu-ray fue una edición por su 60 aniversario con versión original subtitulada en nuestro idioma y directamente y doblada al español cuesta ahora 11,95 euros en Amazon, precio por el que podrás llevar a tus amigos o familiares al café de Rick.

Casablanca - Edición 60 aniversario [Blu-ray] Hoy en Amazon — 11,95 € * Algún precio puede haber cambiado desde la última revisión

'El crepúsculo de los dioses' (1950)

Una más de las obras maestras que nos dejó el gran Billy Wilder, este film noir con toques del humor más negro es considerada por muchos hoy como una de las mejores películas de la historia. Protagonizada por William Holden y Gloria Swanson, su comienzo deja ya al espectador perplejo y creyendo que está en una situación de ventaja, pero, como ya hiciera en Perdición (1944), el film solo hace ganar enteros con cada minuto de su metraje. Ganadora de tres Oscars, estamos ante una de las cumbres del cine negro en un espectacular homenaje a las estrellas olvidadas de la era del cine mudo. Su Blu-ray en inglés original y doblado y subtitulado en castellano lo tenemos en Amazon por 14,99 euros.

EL CREPUSCULO DE LOS DIOSES - (BD) [Blu-ray] Hoy en Amazon — 14,99 € * Algún precio puede haber cambiado desde la última revisión

'Cantando bajo la lluvia' (1952)

Cambiando totalmente de registro, nos centramos en una película que transmite felicidad y buen humor. El mejor musical de todos los tiempos sin duda alguna, es todo un referente cultural en nuestros días y han sido miles las referencias y homenajes a ella que hemos visto en cine, series, publicidad, música... Pero Cantando bajo la lluvia no solo son excelentes números musicales, sino que también encontramos un ágil guión que explica a la perfección las complejidades del paso del cine mudo al sonoro. Dirigida por Gene Kelly y Stanley Donen, fue Kelly el encargado de acompañar en escenas para el recuerdo a Debbie Reynolds. Aunque no habrá ninguna secuencia como la del propio Kelly subiéndose a las farolas mientras jarreaba agua y sonaba Singin' in the rain. El Blu-ray de la película es una versión alemana que trae subtítulos y doblaje en español, entre otros muchos idiomas, y cuesta en Amazon España 26,60 euros.

Singin' in the Rain (+ Blu-ray) [Alemania] [Blu-ray] Hoy en Amazon — 26,60 € * Algún precio puede haber cambiado desde la última revisión

